Un diputado de Cs abandona el partido tras denunciar presiones para firmar una moción contra Ayuso

Comienzan los abandonos en Ciudadanos. La formación naranja en Madrid vive sus horas más bajas tras el adelanto electoral de Díaz Ayuso, que les ha sacado del Gobierno regional. El diputado autonómico Sergio Brabezo ha anunciado ya vía Twitter que deja el partido tras 10 años de militancia. También lo ha hecho, unos minutos más tarde, la parlamentaria regional Marta Marbán.

Ha llegado el momento que nunca imaginé que llegaría. Hoy, después de 10 años militando en Ciudadanos, he decidido solicitar mi baja como afiliado. En este escrito explico mis motivos.



Brabezo, que primero fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid (en 2015), y llegó a la Asamblea en 2019, señala en su carta de despedida que Alberto Rivera y su equipo «fueron los creadores de un proyecto que revolucionó la política de nuestro país porque hizo del llamado problema catalán un asunto de España». Tras su marcha, «vi como nuevas estrategias fueron fracasando» hasta que «Cs se convirtió en los costaleros del sanchismo».

Pero lo peor para Brabezo, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, es lo que pasó el día en que Díaz Ayuso anuncia el adelanto electoral: «Cs Madrid no sólo intentó frenar la convocatoria de elecciones de manera torticera aliándose con el sanchismo, sino que a los diputados naranjas se nos presionó para firmar una moción de censura contra la presidenta Ayuso que proponía a Ignacio Aguado como su sustituto».

Protesta también por los «insultos personales» que Aguado dirigió a Díaz Ayuso, indica en su misiva de despedida de Cs, y asegura que el que ha sido su partido hasta hoy «ha abandonado el centro y la moderación para empezar a tuitear de un modo radical». Por eso, asegura, «Ignacio Aguado no puede ser candidato a la Comunidad de Madrid».

Alerta sobre la «deriva insensata» de Cs que puede darle la presidencia de Madrid a «Errejón o Iglesias». Y por todas estas razones, abandona el partido. En el grupo parlamentario desconocían si también dejaría el escaño de diputado.

Por su parte, la diputada Marta Marbán utilizaba también Twitter para su despedida, justificada porque «no me identifico con lo que está pasando dentro de Ciudadanos, y lo que no se comprende no se defiende».

Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continuo.



En su carta de despedida, Marbán, que fue en 2011 la primera concejal que tuvo Ciudadanos en Madrid, recuerda que apoyó a Igea en el proceso de primarias, pero denuncia que pese a sus intentos, «no han aceptado ni una pequeña representación de un pensamiento diferente dentro de Cs, unas voces distintas».

Cree que «los malos resultados electorales precipitan decisiones erróneas» como la moción de Murcia, desencadenante de la tormenta que está arrasando con la formación naranja. Entiende que «los ataques personales no son dignos en un partido moderado y centrado». La llegada de Pablo Iglesias al tablero electoral madrileño «es un peligro y necesita enfrente candidatos serios y que generen confianza a los madrileños, y eso ahora mismo no lo hay en Ciudadanos», opina.