Concierto Roger Hodgson inmortaliza esencias de Supertramp El músico repasa el repertorio más exitoso de una banda que se desdobló tras su marcha en dos grupos con calidad notable sin alcanzar el mismo nivel

La música no se reproduce como las células, multiplicándose, pero Supertramp generó dos figuras de calidad notable tras la marcha de uno de sus solistas, Roger Hodgson, que ha seguido componiendo con talento verdaderos himnos llenos de emoción y mensaje, y el resto de miembros de la banda, que capitaneados por Rick Davies han proporcionado igualmente temas originales de letras comprometidas y sonido único. Un fenómeno extraordinario.

Probablemente ni uno ni el otro hayan alcanzado por separado el nivel casi místico de los insuperables Fool's Overture o Crime of the century, pero siguen destilando esencias inolvidables para varias generaciones de fans, como ha demostrado en Alicante Roger Hodgson en el primero de sus cuatro conciertos en España esta semana. Este jueves toca en Jerez de la Frontera, el viernes, en Úbeda y el sábado en Palafrugell.

En el coso alicantino, el vocalista de la línea melódica y más exitosa de Supertramp cumplió para un público que se metió en el bolsillo sobre todo con Breakfast in America, The logical song, Dreamer, Give a little bit y con la despedida de It's raining again. Era previsible y con eso ya estaban satisfechas las expectativas de más de 3.000 almas emocionadas rememorando aquellos años hippies en los que las dos voces de aquella banda británica salían de dos rostros barbudos.

El público ha llenado el aforo de la plaza de toros de Alicante - JUAN CARLOS SOLER

Para quienes no han seguido luego sus discos en solitario, fue una sorpresa agradable descubrir Death & a zoo o corear Had a dream, encajable esta última en cualquier álbum del grupo del que salió Hodgson en 1982.

No es de extrañar que alguna pareja en la cincuentena bailará sobre la arena alicantina casi como si de un pasodoble se tratara, o que muchos piensen que no hay diferencia entre el Supertramp original y esta «mitad» que ofrece Roger Hodgson. Pero cómo olvidarse de Bloody Well Right, Goodbye stranger, From now one, Rudy, Just another nervous wreck y tantos otros temas imprescindibles, que llevan el sello del otro genio compositor, Rick Davies.

Ojalá el largo camino a casa que sigue emprendiendo Roger Hodgson con Take the long way home, como ha hecho abriendo este primer recital en España, le conduzca al reencuentro sobre el escenario con sus antiguos compañeros para redondear una futura gira con el repertorio completo de ambos astros. Y como guinda, que incorpore a sus músicos de ahora, porque el tándem de saxofones de John Helliwell con Michael Ghegan podría ser explosivo, o la incorporación en los teclados de Ray Coburn.