Roger Hodgson, exSupertramp: «Entiendo por qué tantos turistas vienen a Alicante» El músico ofrece este martes en la plaza de toros alicantina el primero de sus cuatro conciertos en España

«Entiendo por qué tantos turistas vienen a Alicante, hay mucho que ver, hacer y comer». La reflexión es de un consumado trotamundos que lleva medio siglo recorriendo ciudades en varios continentes con su música: Roger Hodgson, ex componente de la banda Supertramp, que este martes ofrece el primero de sus cuatro conciertos en España en la plaza de toros alicantina.

«Para mí es maravilloso estar de vuelta en España, donde los aficionados y el público son como en ningún otro sitio», abunda esta figura incombustible, que hace unos años tocó en el espacio cultural del yacimiento arqueológico del Tossal de Manises.

Anticipando algo del repertorio que va a desgranar en esta ocasión, sus admiradores pueden estar tranquilos, porque disfrutarán de sus clásicos. «Como artista, creo en darle a la gente lo que va a ser la mejor experiencia para ellos durante el concierto, así que voy a tocar muchas de las canciones que escribí y canté para Supertramp, Breakfast in America, Give a Little Bit, The Logical Song, Take the Long Way Home, Dreamer, School, Fool's Overture y muchas otras», concreta.

Preguntado por sus comentarios durante otro recital reciente en Murcia, cuando se emocionó por la conectividad con el público de España, el artista corrobora este nexo. «Hay un sentimiento especial que sucede en mis conciertos, como una gran celebración y una apertura del corazón y siempre me ha encantado la pasión del pueblo español. Siempre me ha conmovido profundamente. Y el hecho de que muchos españoles ni siquiera hablan inglés, pero les encantan mis canciones, me dice que es una conexión con el corazón», describe.

El músico durante un concierto en España - ABC

Lo tiene claro, para él el éxito de un concierto se da cuando «la gente se va sonriente y llena de un rico viaje musical y emocional». Sobre todo, «cuando todos cantan "Give a Little Bit" conmigo al final de la noche. Me siento muy agradecido de poder experimentar estos maravillosos momentos de alegría y celebración con el público», relata.

Para este primero de sus cuatro conciertos en España, le consta que muchos fans viajan desde grandes distancias para venir al espectáculo. «Dicen que soy uno de los pocos cantantes de los 70's y 80's cuya voz ha mejorado con la edad y muchos también dicen que las canciones nunca han sonado mejor», comenta, orgulloso.

Aunque cuenta con canciones nuevas, es consciente de que en las dos horas de espectáculo se esperan momentos de toda su trayectoria. «Estoy muy agradecido por todos los períodos musicales de mi vida. Mis 14 años con Supertramp y especialmente los últimos 16 años que he estado de gira y tocando para audiencias de todo el mundo. Tengo que decir que estoy más satisfecho con los conciertos que hago ahora, con los músicos con los que estoy, con la calidad del sonido y sobre todo con la conexión que tengo con el público