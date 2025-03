El PP bajará impuestos en los ayuntamientos que gobierna en la Comunidad Valenciana

El PP bajará los impuestos en los ayuntamientos donde gobierna en la Comunidad Valenciana para « contrarrestar el aumento de Sánchez y Puig », según han anunciado este jueves la presidenta regional de los populares, Isabel Bonig, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Ambos han mantenido una reunión en Valencia para establecer una serie de instrucciones a los cargos públicos populares en la Comunitat que puedan "paliar las próximas subidas de impuestos a nivel nacional y autonómico".

Mazón ha señalado: “Estamos preocupados por la presión fiscal que se avecina para los ciudadanos y para los empleadores, las pymes . Por eso hemos acordado dar unas recomendaciones en los ayuntamientos e instituciones donde gobernamos para tratar de, en la medida de lo posible, congelar, reducir, suspender o eliminar el mayor número de tasas municipales e impuestos locales".

"El objetivo es mantener y recuperar empleos, de personas en ERTE y permitir opciones de empleabilidad y recuperación económica que es lo que necesita ahora la Comunitat Valenciana".

Diputación de Alicante

Mazón ha anunciado que "en la Diputación de Alicante haremos el esfuerzo con el único impuesto que gestiona: el recargo provincial del IAE . En Castellón es del 31,5 %, en Valencia 29 % y en Alicante el recargo actual es del 20,5 %. Nuestra propuesta es reducirlo al 10%, dejando de ingresar entre 2,5 y 3,5 millones de euros".

"Esto afecta a más de 8.000 pymes en la provincia. Es más importante tener 8.000 pymes pagando diez, que mil pagando veinte. Al final son más ingresos. Se trata de que las pymes y los empleadores puedan mantener la actividad económica. Sin ellos no se puede dinamizar la economía", ha insistido.

Por su parte, Isabel Bonig ha pedido a Puig "más altura de miras y menos anuncios que solo acaban en frustración para los ciudadanos y ahora es el momento de la esperanza con dignidad. Donde el PP gobierna, baja impuestos y es capaz de llegar a acuerdos, que es lo que esperan los ciudadanos. Pedimos a Puig altura de miras y una armonización fiscal a la baja”.

La líder popular ha esgrimido datos del Ministerio de Industria sobre la inversión extranjera para afirmar que "la Comunitat ha dejado de ser un polo de atracción de inversión".

"En el primer trimestre de 2020 cayó un 59,8 % aún sin pandemia, mientras en Andalucía crecía un 68 %. Y en el segundo trimestre de 2020, cae un 93,4 %. Somos la comunidad donde más cae la inversión extranjera . La subida de impuestos de Puig es un acicate más para ahuyentarla".

Bonig ha explicado que “la Comunitat Valenciana es la que tiene los tramos más elevados de tipos, los impuestos más altos en los tramos cedidos. Recauda 402 millones de euros más de media".

Asimismo, ha denunciado que "desde 2016 el gasto en el capítulo de sector público ha subido en 1.104 millones de euros. Con ese dinero hoy podríamos tener quince hospitales más".

Y ha continuado: “mientras la gente está perdiendo su vida y su patrimonio, a Puig no se le ocurre otra cosa que ir a hablar de una Commonwealth y acusar a Madrid de centralista y hacer piña con los que quieren romper España".

En este mismo sentido, Mazón ha pedido a Puig “menos ir a rendir pleitesía a los independentistas catalanes y más bajar a Murcia a defender el trasvase tan necesario para nuestra tierra. La Commonwealth esa que propone es la nueva manera de decir Paisos Catalans, nación de naciones, y rechazar que seamos una Comunidad".

Sigue Bonig

Bonig tambie´ ha reiterado este jueves su deseo de presentarse a la reelección en el próximo congreso que celebre el partido y Mazón se ha "descartado" como posible rival suyo.

Durante la rueda de prensa conjunta han sido preguntados por la posibilidad de que se enfrenten por la presidencia en el próximo congreso regional del partido, un extremo que Mazón -el primero en responder- ha negado al asegurar que "no hay tema, no hay ningún tipo de controversia", y que su deseo es seguir al frente del partido en Alicante.

"Hace solo cuatro meses que asumí la presidencia del partido en Alicante, la verdad es que no sé de donde salen esos rumores . Me descarto como candidato al PP regional, lo he dicho ya muchas veces", ha insistido Mazón.

"Entiendo que estamos haciendo las cosas bien en Alicante, que hemos mantenido gobiernos importantes, y quizá es por eso, pero también se hacen las cosas bien en Castellón y Valencia", ha agregado.

Posteriormente, Bonig ha asegurado que tiene una buena relación personal con Mazón y que se "piden ayuda mutuamente", pero que "eso no quiere decir que tengamos las mismas ideas, porque el PP no es un partido de pensamiento único".

"Como he dicho siempre, me presentaré al congreso regional, y espero que se presente cualquiera que lo desee, como es lógico en una democracia", ha agregado.