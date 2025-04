El Colegio de Médicos de Valencia alerta: «No estamos en la tercera ola del coronavirus sino en una pared vertical»

La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia , Mercedes Hurtado, ha advertido este martes de la gravedad de la situación actual de contagios en la pandemia del coronavirus con una afirmación contundente: « No es una tercera ola , sino una pared vertical que hay que saltar».

La razón de este descontrol de casos es no haber actuado con «más contundencia» antes de Navidad.

Hurtado, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que antes de las fiestas de final de año ya advirtieron de que se afrontaban «cifras muy altas» y que si no se actuaba «llegaríamos tarde y mucha gente iba a caer». Así, ha constatado que, aunque la pandemia también tiene una deriva económica, «hablamos de vidas, de cuántos contagiados y muertes habrá».

Al respecto, ha apuntado que aunque un sector de la población sí que cumple con las medidas «la inmensa mayoría no y actuó en Navidad como si no existiera la pandemia», unido a que el anuncio de la llegada de las vacunas ha creado «una falsa expectativa y un relajamiento ».

Turistas de fuera atendidos

Por ello, ha pedido al Gobierno de España que apruebe «medidas unificadas» ya que ha constatado que en las fiestas navideñas, hospitales de la costa atendieron a pacientes de fuera de la región pese al cierre perimetral de la Comunitat Valenciana.

Así, ha señalado que, aunque la Comunitat ha sido de las que tomó medidas más restrictivas, «algo ha fallado» y ha reclamado a la población autoconfinarse porque «el aislamiento es lo que mejor para prevenir». «Hasta que haya una vacunación masiva la única solución es frenar lo más posible las reuniones sociales y familiares», ha insistido.

Al respecto, ha informado de que el ICOMV no se plantea por el momento presentar un contencioso contra Sanidad para vacunar ya a facultativos de la privada como han hecho en Alicante y Castellón porque «ahora toca trabajar juntos» y ha señalado que el problema es de «corte de suministro» en los viales que llegan.

«El ICOMV tienen sus tiempos y ya se buscarán las responsabilidades necesarias cuando todo pase», ha indicado. Hurtado ha recordado además que la consellera, Ana Barceló, les garantizó que se iba a vacunar a todos los facultativos, tanto de la pública como de la privada.

No obstante, sí que ha exigido « transparencia » ante los casos que que se saltan el orden de vacunación y, para poder controlar que se cumple en el ámbito sanitario, ha pedido que los listados se hagan públicos.

«Las vacunas tienen que tener nombre y apellido por orden de prioridades, primera línea y especialidades de riesgo, porque estamos cayendo», ha advertido. Además, ha anunciado que la entidad colegial está realizando un listado con los médicos de las consultas privadas para asegurar que no queden sin vacunas.

Hurtado ha rechazado la propuesta del 'president', Ximo Puig, de no administrar la segunda dosis a quien se salte el orden porque se perdería esa primera y los epidemiólogos advierten de que al tener solo una inmunización «ligera» se corre el riesgo de favorecer una mutación del virus y porque «éticamente los médicos no podríamos negarnos a darles una segunda». «Esa solución no es viable, pero sí se les debe penalizar de otra manera, con una multa y apartarle del cargo », ha señalado.

Asimismo, propone que cuando ya estén inmunizados estos políticos , junto a los negacionistas , ayuden en los hospitales a limpiar o a movilizar pacientes en las UCI, para «saber qué ocurre, cómo lloran los médicos ante las muertes y por ver a las familias que no pueden ni abrazarse y, además, redundaría en beneficio de la población», ha defendido.

Vacuna obligatoria

Hurtado, ante las personas que rechazan la vacuna , incluidos los sociosanitarios, ha comentado que desde el Colegio solo pueden colaborar en una campaña en defensa de la vacunación y dejan a los juristas la posibilidad de poder obligarles .

Del mismo modo, ha rechazado comentar la querella que ha interpuesto Sanidad contra la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la doctora María Ángeles Medina, por sus declaraciones en un programa de televisión en las que aseguró que la capilla del Hospital General de Elche se utilizaba «como morgue» ni como presidenta del ICOMV ni dar su opinión personal.