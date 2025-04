Coronavirus en directo: la Comunidad Valenciana ya es la autonomía con mayor incidencia de casos en España

22:30

La región alcanza los 1.423 contagios de Covid-19 por cada 100.000 habitantes y encabeza los ingresos y las muertes en todo el país en la última semana. [Lea aquí la noticia completa]

22:15

La pandemia es más letal entre los hombres, que acumulan tres de cada cinco fallecimientos desde que empezó la crisis sanitaria. [Lea la información completa aquí]

21:50

El sector se resiente especialmente en la Vega Baja y detecta síntomas de recuperación en el último trimestre del año. [Lea aquí la noticia completa]

21:30

Los ayuntamientos también disponen de más tiempo para solicitar fondos del Plan +Cerca y otras partidas. [Lea aquí la noticia completa]

21:15

El Gobierno autonómico sostiene que las instalaciones cumplen todos los criterios técnicos y carga contra el modelo Ifema del PP. [Más información en este enlace]

21:00

La principal autonomía gobernada por los socialistas se convierte en la zona cero del Covid-19. [Más información en este enlace]

20:40

Los focos en el ámbito educativo se disparan por primera vez en la pandemia con 24 de los 70 totales. [Lea aquí la noticia completa]

20:15

El despliegue de agentes locales y nacionales los fines de semana se amplía al no permitirse tampoco la entrada a San Vicente. [Lea aquí la noticia completa]

19:45

19:30

Los Cines Lys de Valencia ha anunciado el cierre, con carácter temporal, de sus instalaciones a partir de este martes y hasta nuevo aviso. Desde la sala han hecho público un comunicado en el que aluden a la grave situación sanitaria actual a causa de la pandemia de Covid-19 y apuntan que «todas las medidas y recomendaciones adoptadas por la Conselleria de Sanidad invitan al autoconfinamiento». «Por tanto, sabiendo que lo recomendable es quedarse en casa, no consideramos adecuado ofrecer un estímulo en forma de cine para salir de vuestros hogares, aunque nuestra subsistencia dependa de ello», argumentan.

19:15

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado este martes con la Policía Local y Nacional elaborar un plan de choque y coordinar el «máximo despliegue» de efectivos este fin de semana para garantizar que la ciudadanía cumple con la nueva medida que supondrá el cierre perimetral de la capital entre las 15 horas del viernes y las 6 del lunes. Se establecerán controles en los accesos a Sant Vicent del Raspeig -municipio que también sufrirá un cierre perimetral-, la zona sur con el Aeropuerto y Elche y la norte con los lindes de Sant Joan d'Alacant y El Campello, así como en las partidas rurales de la localidad junto con la Guardia Civil, informa la Concejalía de Seguridad en un comunicado.

19:00

Los docentes advierten de que no se puede decidir el «futuro» académico «a escondidas» de las familias con limitaciones telemáticas. [Lea aquí la noticia completa]

18:45

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) Castellón ha reivindicado la importancia de la industria para la recuperación y ha mostrado su apoyo a los sectores más castigados por la pandemia durante la reunión de su comité ejecutivo y junta directiva.

18:30

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha destinado 1.187.102 de euros a ayudas de emergencia para las familias de la ciudad desde que empezara la pandemia del coronavirus.

18:15

La Diputación de Alicante ha ampliado entre diez y quince días el plazo para que los ayuntamientos de la provincia puedan presentar sus solicitudes a las convocatorias de ayudas que están actualmente abiertas. Entre las mismas figuran las retribuciones destinadas a paliar los daños producidos por la DANA, dotada con 7,6 millones de euros, cuyo plazo se prolonga hasta el 9 de febrero, o la del Plan +Cerca, que asciende a 30 millones de euros, con un plazo máximo del 15 de febrero y 1 de marzo.

18:00

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) pide a la Conselleria de Educación «el cierre de aulas o centros si no pueden garantizar las medidas de seguridad» frente al Covid-19. El sindicato se puso en contacto este lunes con la Conselleria para «proponer el cierre de los centros o de las aulas que no tienen suficiente profesorado para mantener los planes de contingencia y los protocolos de seguridad». [Más información sobre la situación de los centros educativos en este enlace]

17:45

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que España podría comenzar a recibir dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford «en los próximos días», una vez sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que podría dar su 'luz verde' este viernes 29 de enero. «Todo indica que es una vacuna que podría ser utilizada esta misma semana en el ámbito europeo y de la que recibiríamos dosis en los próximos días», ha explicado Illa en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, su último en el cargo antes de abandonar el Ministerio para concurrir a las elecciones catalanas del 14 de febrero.

17:30

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV ha solicitado, mediante un escrito remitido a la consellera de Sanidad, que dé las instrucciones oportunas para que se incluya de manera inmediata a los médicos forenses como prioritarios para la vacunación por «ser personal sanitario de primera línea» , según ha señalado en un comunicado. Así, ha recordado que las funciones del médico forense comprenden, entre otras muchas, la asistencia y reconocimiento a lesionados, enfermos, detenidos y presos y en ese sentido ha constatado que la población penitenciaria, entre otros colectivos, puede presentar un riesgo «específico» alto de difusión de enfermedades transmisibles. Por otra parte, la actuación médico forense implica la realización diaria de diversas prácticas con cadáveres. De hecho, explican, los auxiliares de autopsia están sometidos a «este mismo riesgo». Por ello, en otras autonomías, sí se ha tenido en cuenta por lo que en unas ya se ha vacunado a este personal y en otras se hará de forma inmediata.

17:15

El Ayuntamiento de Burriana (Castellón) ha decidido aplazar todas las actividades culturales programadas hasta finales del mes de febrero debido a las nuevas medidas del Gobierno valenciano que entraron en vigor este lunes y que estarán vigentes hasta el próximo 15 de febrero por la actual incidencia de contagios de la Covid-19. El consistorio ha estado trabajando en los últimos días para poder aplazar todas las actividades y, al mismo tiempo, mantener las contrataciones con los artistas y compañías que tienen un acuerdo de programación para los meses posteriores.

17:00

16:45

Hosbec pide un plan de rescate de 160 millones de euros por el riesgo de cierres de hoteles debido a las pérdidas. [Lea aquí la noticia completa]

16:15

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha informado de que las fuerzas y cuerpos de seguridad interpusieron un total de 555 propuestas de sanción este lunes, el primer día en el que entraron en vigor las nuevas medidas anticovid acordadas por la Generalitat, que incluyen la prohibición de reuniones en domicilios y el cierre perimetral de quince ciudades en fines de semana y festivos.

16:00

Ximo Coll solo pide «disculpas» mientras la oposición le recrimina que ha «avergonzado» a todo el pueblo. [Lea aquí la noticia completa]

15:45

El sector prevé que esta situación continúe durante 2021 y ha reclamado medidas de emergencia como un plan de incentivos a la música en vivo y "el desarrollo de acciones a medio y largo plazo, de forma que se pueda recuperar la confianza y reactivar la actividad musical", tras las cancelaciones de los últimos meses.

15:30

La Generalitat acuerda con los centros educativos pasar a online los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía. [Lea aquí la noticia completa]

15:15

Las localidades valencianas sin casos ni contagios de Covid-19 descienden hasta 32 y representan el 5,9 por ciento de la autonomía. [Lea aquí la noticia completa]

15:00

Es la primera vez que un tribunal se pronuncia al respecto en la Comunidad Valenciana tras oponerse ambas familias a la inmunización. [Lea la información completa aquí]

14:45

Representantes del sector de la hostelería y el ocio se concentrarán este jueves para reclamar un plan de rescate. [Lea aquí la noticia completa]

14:30

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Conselleria de Educación a «confinar aulas, sean burbuja o no, en cuanto aparezca algún caso positivo y a garantizar que a todo el alumnado y profesorado de esa clase se le hace PCR antes de la vuelta». El sindicato lamenta que «no se esté aplicando de manera estricta esas medidas y que esté volviendo alumnado a su aula sin la prueba previa de Covid-19». [Más información en este enlace]

14:15

La Fundación Asindown, a través de una carta remitida por su presidente, José Vega, a la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, solicita incorporar «urgentemente» a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales entre las personas de mayor prioridad para recibir las dosis de vacunación que permita su protección frente al Covid-19.

14:00

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este martes que ya se está trabajando en la elaboración de una Estrategia postcovid para reforzar el sistema sanitario y poder retomar la atención del resto de patologías con la misma periodicidad de antes de la pandemia.

13:45

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado a los responsables municipales de seguridad ciudadana de las 16 ciudades mayores de 50.000 habitantes que estarán perimetradas este fin de semana a «desplegar todos los efectivos disponibles» de sus respectivas Policías Locales para limitar la movilidad «de la mitad de la población de la Comunidad Valenciana» y doblegar así la curva de contagios del Covid-19.

13:30

Nueve localidades quedarán confinadas perimetralmente durante los fines de semana y festivos. [Lea la información completa aquí]

13:15

Los síndics de PP y Ciudadanos, Isabel Bonig y Toni Cantó, han anunciado este martes la presentación de sendas propuestas de comisión de investigación en Les Corts para esclarecer todos los casos de personas vacunadas de forma improcedente , tanto cargos públicos como funcionarios, después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, confirmara hace unos días que serían unas 200 personas. Entre los grupos del gobierno, Compromís acordó este lunes en una reunión de la coalición pedir la dimisión «inmediata» de todos los que hayan aprovechado su cargo público para vacunarse, al considerarlo como «corrupción sanitaria». También exige a los partidos a los que pertenecen que tomen medidas. Por su parte, el síndic socialista Manolo Mata, ha garantizado que «habrá que investigar» estos casos antes de la apertura de una comisión parlamentaria para «saber qué consecuencias ha tenido» en el proceso. [Más información sobre el coronavirus]

13:10

La Policía Local de Alicante ha interpuesto 27 sanciones por desobediencia e incumplir las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia en la capital. Durante el dispositivo de este lunes, los agentes tuvieron que desalojar un grupo de jóvenes que estaban realizando un botellón , por lo que se sancionó a cuatro personas por consumir alcohol y no llevar mascarilla. Además, los efectivos denunciaron a diez personas que estaban agrupadas y sin respetar las distancias en la vía pública. En la misma línea, la Policía levantó 15 actas exclusivamente por no llevar mascarilla -que se suman a las 57 del fin de semana-, dos por fumar en grupos, y otras cuatro por desobedecer las indicaciones policiales para garantizar que no se produzcan nuevos contagios de covid. [Más información sobre el coronavirus]

13:05

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) ha expresado este martes su apoyo a la doctora María Ángeles Medina , presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, contra la que la Conselleria de Sanidad ha anunciado una querella por sus declaraciones en un programa de televisión en las que aseguró que la capilla del Hospital General de Elche se utilizaba «como morgue» por acumulación de casos de covid. Para la entidad, es una respuesta «desproporcionada» y lamenta que Sanidad «amenace» a uno de ellos . Según ha señalado el FOMAP-CV en un comunicado, Medina intervino en esa cadena para informar «de la situación de colapso sanitario, que es evidente, en la Comunidad Valenciana» y considera que «no es admisible que, para desacreditar la denuncia y a la profesional que la hizo, se ponga el foco en un hecho puntual y se responda de forma desproporcionada y anunciando públicamente una querella criminal antes de solicitar una rectificación pública». [Más información sobre el coronavirus]

13:00

El Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS) presentó este lunes un escrito en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón solicitando «medidas cautelarísimas» para que se vacune ya a los médicos que ejercen su actividad en la sanidad privada, de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública. El COMCAS plantea este recurso ante la «incertidumbre» generada entre los profesionales por la «falta de información y concrección» de la logística a aplicar para vacunar a los médicos que ejercen en el sector privado y transcurridas casi dos semanas desde que la Conselleria de Sanidad -en reunión del 13 denero- «se comprometiera a vacunar a todos los médicos y profesionales sanitarios que trabajan en la sanidad privada». Desde el Colegio de Médicos de Castellón consideran que la urgencia que ampara la petición de esta medidas está justificada por «la gravedad de la situación que viven los profesionales sanitarios en sus consultas, donde tratan a diario a un cada vez mayor número de ciudadanos contagiados por la Covid-19». [Más información sobre el coronavirus]

12:45

Cuatrocientas localidades han detectado nuevos casos y un centenar han registrado decesos durante el fin de semana. [Lea la información completa aquí]

12:30

La Generalitat endurece tres veces las restricciones en solo seis días y Compromís y Podemos reclaman más limitaciones. [Lea aquí la noticia completa]

12:15

Los grupos aislados durante una semana pasan de 231 a 674 en apenas un mes en los centros públicos. [Lea aquí la noticia completa]

12:00

Los socios de gobierno del PSPV-PSOE reclaman desde el cierre de los centros comerciales al confinamiento domiciliario. [Lea aquí la noticia completa]

11:30

Las medidas buscan reducir al máximo los contactos sociales y restringir los encuentros a los grupos de convivencia. Además, también se ha establecido el confinamiento perimetral de ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos. [Más información en este enlace]

11:00

Podemos, socio de gobierno del PSPV-PSOE y Compromís, vuelve a exigir al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, un confinamiento domiciliario después de que la consellera de Sanidad admitiera este lunes que la pandemia del coronavirus está «fuera de control». [Más información en este enlace]

10:30

La Generalitat notifica un total de 5.777 estudiantes y 1.206 docentes contagiados de Covid-19. [Más información en este enlace]

10:00

El fallecido, que residía en un geriátrico de Viver, se contagió del Covid-19 después de ser inoculado por primera vez. [Lea aquí la noticia completa]

09:30

El Gobierno valenciano prohíbe las reuniones de no convivientes en los domicilios y limita a dos personas los encuentros en la calle. [Lea aquí la noticia completa]

09:00

La movilidad queda restringida desde de las diez de la noche hasta las seis de la mañana a la espera de que el Ministerio de Sanidad acepte la posibilidad de ampliarla. [Más información en este enlace]

08:30

La Comunidad Valenciana notifica 29 nuevos focos del Covid-19 y todos ellos provienen del ámbito social. [Mapa y listado en este enlace]

08:00

La presión asistencial continúa creciendo y hay 419 hospitalizados por Covid-19 más en un solo día. [Lea aquí la noticia completa]