Coronavirus en Alicante: el alcalde socialista de El Verger se aferra al cargo y no dimite aunque se vacunó

J. L. Fernández ALICANTE Actualizado: 26/01/2021 16:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde socialista de El Verger (Alicante), Ximo Coll, se aferra al cargo y no dimite a pesar de que la oposición municipal del PP y Compromís (socio de gobierno de su partido en la Generalitat) se lo ha exigido este martes en sesión plenaria por este asunto. Tan solo ha pedido «disculpas» si a alguien ha molestado que se haya vacunado contra el coronavirus saltándose el protocolo, aunque no se ha mostrado arrepentido.

Nuevamente, la máxima autoridad local se ha reafirmado en que aceptó una dosis sobrante y nunca ha tenido conciencia de haber hecho nada incorrecto. Con todo, por la presión de Compromís, al término del Pleno ha concedido que acatará el dictamen de la investigación puesta en marcha desde la Generalitat para todos los casos similares. Los nacionalistas le han recriminado por «avergonzar» a todo el pueblo al darle notoriedad por esta noticia negativa.

Coll está suspendido de militancia en el PSPV-PSOE, si bien sus compañeros de filas en el grupo municipal han rehúsado cualquier otro tipo de medida contra él con el argumento legal de que el acta de concejal es personal y el partido no puede obligarle a renunciar. No se han planteado presionarle retirándole el apoyo de sus votos en la Corporación para forzar que deje la vara de mando.

[Compromís y Podemos exigen a Ximo Puig más restricciones ante el «descontrol» del coronavirus]

«No tengo nada más que decir, ya he pedido disculpas por si alguien no había entendido o no se le había explicado que las dosis no eran para nadie más que para los sanitarios y los motivos por lo que se nos llamó para vacunarnos, así que de momento no voy a dimitir», ha explicado Coll.

Sobre la posibilidad de que no reciba la segunda dosis, tal y como ha expresado públicamente el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde ha afirmado que no sabe «nada»: «No sé lo que va a pasar, no puedo decir mucho más».

Igualmente, durante el pleno, Coll ha recordado que tanto él como su mujer recibieron una llamada del centro de salud «porque sobraban dosis», que actuó con «buena fe» y que «no se ha cometido ninguna irregularidad desde el punto de vista político, ético y moral».

Además, ha acusado a la oposición de tener sus «cinco minutos de gloria» y de «querer asaltar la alcaldía con una cuestión menor». «Reitero que no tuve ningún trato de favor y que he actuado siguiendo el protocolo, porque la coordinación de los centros de salud piden que no se desperdicien las dosis sobrantes puesto que tienen una vida útil muy corta», ha explicado.

Por su parte, tanto Compromís como Partido Popular han instado al primer edil a que «asuma responsabilidades» y han pedido que dimita de su cargo, a lo que Coll ha respondido: «No voy a dimitir». Por ello, ambas formaciones han confirmado que no descartan presentar una moción de censura si el regidor no renuncia.

Los grupos municipales de Compromís y Partido Popular han instado igualmente a la alcaldesa cercano de Els Poblets, Carolina Vives -pareja de Ximo Coll- a que dimita de sus cargos por la misma razón, «saltarse» la cadena de vacunación tras haber recibido la primera dosis de la inmunización contra la Covid-19.

No obstante, aún no ha trascendido la fecha para la celebración de la sesión extraordinaria en este segundo municipio.

Investigación pendiente

La Generalitat ya ha abierto una investigación para esclarecer los motivos por los que se ha vacunado a personas «que no estaban encuadradas en los grupos de residencias o sanitarios que no corresponde vacunar en este momento». Una situación que también afectaba al alcalde del PSPV de Rafelbunyol, Fran López, y por la que la formación anunció la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia a los tres.

En el caso de El Verger, la coalición y los 'populares', ambos en la oposición, han presentado una moción conjunta en el Ayuntamiento de la Marina Alta que se ha debatido este martes en una sesión extraordinaria con el objetivo de instar a Coll a dimitir como primer edil.

[Estos son los diez municipios valencianos con más contagios de coronavirus]

Además, ambas formaciones han acusado al primer edil de «esconder» los hechos por «ser consciente en todo momento del escándalo suponía hacerlo público» y de «tapar su privilegio» con las afirmaciones sobre que era «un conejillo de indias».

Asimismo, al respecto de la celebración de la sesión extraordinaria, Compromís ha criticado en redes sociales que el alcalde haya decidido realizarla de manera presencial. «En medio de los días más duros de la pandemia, cuando las nuevas restricciones limitan el contacto social de una manera estricta, el alcalde decide convocar el pleno de manera presencial con tal de acabar su mandato con un grotesco espectáculo cuando todos los plenos se estaban celebrando de manera telemática», expone la coalición en su cuenta de Facebook de El Verger.