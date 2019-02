Política Afiliados de Vox recogen firmas para que los candidatos en Valencia se elijan mediante primarias Fuentes del partido muestran su deseo de que no se celebren procesos internos para evitar a los «arribistas»

El resultado de Vox en Andalucía no sólo ha disparado las expectativas en la Comunidad Valenciana, sino que ha despertado sus cuitas internas. La formación que dirige Santiago Abascal afronta este mes de febrero una de sus citas clave, como es la Asamblea General del próximo día 23. En el orden del día se encuentra, entre otros puntos, la actualización de los estatutos y de la normativa interna ante el crecimiento exponencial del partido. Un asunto en el que también se prevé abordar la situación en autonomías y municipios de cara a las elecciones de mayo.

La cuestión clave que afecta al territorio valenciano es la celebración de primarias para elegir candidatos a la Generalitat y a la alcaldía de las capitales de provincia. Una opción que en este momento no está nada clara y sobre la que hay disparidad de opiniones.

Fuentes de Vox expresan su deseo de que no se celebre este proceso interno con la intención de evitar a los «arribistas». Es decir, a las personas que, según consideran, sólo tienen interés en conseguir un puesto ante el vaticinio de los buenos resultados. Un fenómeno que se reproduce en cualquier partido de reciente creación y en proceso de crecimiento.

Pero las ganas de someterse a una votación interna han crecido por parte de un sector de afiliados próximo a Juan García Sentandreu -expresidente de Coalición Valenciana-, quien tiene intención de disputar la candidatura al actual presidente provincial, José María Llanos (el cual cuenta con el poder orgánico y podría optar a ser aspirante a la alcaldía).

Para ello, han estado recogiendo firmas desde el pasado octubre (han conseguido alrededor de 200) en una carta que han enviado a Santiago Abascal en la que piden la constitución de un Comité Ejecutivo Local en Valencia, a través del cual se abra la presentación de candidaturas y se celebren las primarias con todas las garantías en los términos y condiciones que se fijen.

José María Llanos, preguntado por ABC, admite que tiene constancia de estos movimientos y los circunscribe al entorno de Sentandreu, pero les resta importancia. En este sentido, explica que el Comité Ejecutivo Local, que actualmente no existe puesto que sólo hay uno provincial, se puede constituir mediante un proceso electoral interno cuando el territorio cuente con más de 400 afiliados (requisito que ya se produce). Aunque se trata de algo recogido en los estatutos, matiza que no es indispensable para elegir a los candidatos para las elecciones. Por lo tanto, no están obligados a ponerlo en marcha.

La dirección nacional responde

Tras recibir la carta, desde la dirección nacional, además, indican que el nombramiento y la revocación del coordinador local es competencia de esa dirección provincial. Por ello, consideran que no procede la apertura de expediente al no infringirse los estatutos.

Los afiliados que firman la petición, por contra, replican que tienen potestad para solicitar la constitución de este comité y que si se nombran a dedo coordinadores locales se trataría de «una estructura pararela al partido» y se plantean denunciarlo por fraude de ley.

Aparte del escrito, un sector de Vox cercano a la corriente valencianista ha elaborado un informe en el que critican la gestión de Llanos, la nula implantación del partido pese a ser el segundo territorio en número de afiliados y piden que como candidata al Ayuntamiento de la ciudad se pueda presentar Cristina Seguí.