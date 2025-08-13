Clavijo carga contra el Gobierno de Sánchez sobre el traslado de menores: «Cuatro meses después de la sentencia del Supremo solo han salido diez»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Moncloa en una imagen de archivo

La tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el ejecutivo autonómico canarios sigue escalando tras el lento inicio del traslado a la península de menores no acompañados solicitantes de asilo. El lunes el presidente insular, Fernando Clavijo, habló de «cierta improvisación» y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, le acusó de «deslealtad».

Este miércoles, Clavijo, en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, ha acusado al ejecutivo central de «no estar cumpliendo». «No informan de las plazas y de cuando estarán disponibles», ha explicado el presidente autonómico. «Solo el Supremo hizo que esto haya empezado a corregirse, pero cuatro meses después de la sentencia solo han salido diez», ha criticado.

Clavijo ha descartado que haya sido un problema de «papeleo», visiblemente molesto después de que este martes desde Madrid se cancelara el segundo traslado de menores previsto para finales de esta semana por motivos «administrativos».

Con dureza, el político canario ha asegurado que tras la excusa de que no disponen de plazas, el Ejecutivo central «esconde un problema político: el rechazado de las comunidades autónomas y que el Gobierno no tiene una voluntad determinante». Clavijo ha descrito la sensación que viven desde Canarias, que están «desbordados y desanimados»: «Si no se hace caso al Supremo, que es la máxima autoridad legal de este país, no sabemos qué va a ocurrir cuando llegue septiembre, cuando esperemos que aumenten las llegadas».

A la espera del reparto entre CCAA

Otro asunto que ha aborado el presidente de las islas ha sido el reparto de menores entre comunidades que, debería iniciarse a finales de mes, pero del que dudan desde allí. Este proceso, que depende del ministerio del Juventud e Infancia, comandado por Sira Rego, tiene que esperar a la aprobación del decreto que se espera que se haga en el Consejo de Ministros del día 28, pero Clavijo reconoce que han encontrado «el rechazo de las comunidades autónomas, la colaboración brilla por su ausencia».

Sin embargo, reconoce que ha hablado con otros homólogos suyos de otras regiones y, «aunque no están de acuerdo con la ley», le han asegurado que «cumplirán». Sin embargo, el líder canario no levanta el foco del Gobierno central: «La responsabilidad de este reparto es suya».

Clavijo ha alertado de que el problema del reparto es «mayoritariamente de financiación», pero asegura que está «dando pábulo a discursos xenófobos y racistas y se usa como una arma política que está sirviendo para que la ultraderecha lo use de manera populista y arañe un puñado de votos». Y ha lanzado un mensaje de socorro: «¿Con 50 millones de habitantes que tiene este país, 5.000 menores son un problema? Muchos de estos niños empezaron el viaje con sus padres y ahora están solos, tenemos que atenderlos».

Reunión con Sánchez

Por último, el presidente de Canarias ha analizado la reunión que mantendrá el próximo lunes 18 con Pedro Sánchez en Lanzarote, en la que espera tratar «muchos temas». «Yo espero que esta vez los compromisos sean ejecutados», ha solicitado tras recordad que además del asunto candente de los menores los «compromisos adquiridos con la isla de la Palma no se han cumplido».