Casi un millar de militares de la UME luchan por extinguir los incendios en varios puntos del país

El Gobierno preguntó a Canarias si los menores que han trasladado a la península tenían descuento de residente

Responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladaron la duda a los técnicos de la administración autonómica

Clavijo denuncia la «improvisación» del Gobierno en el traslado de menores migrantes asilados y exige «un protocolo»

Algunos menores llegando a Canarias atendidos por la Cruz Roja
Algunos menores llegando a Canarias atendidos por la Cruz Roja EFE

Joan Guirado

Madrid

El traslado de los primeros diez menores no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la península, que empezó este lunes, ha estado marcado por la «improvisación», tal como ha denunciado en las últimas horas el presidente autonómico, Fernando Clavijo. Una reprimenda que ... ha tenido respuesta este martes por parte de la ministra del ramo, Elma Saiz.

