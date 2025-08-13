Suscribete a
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Canarias asume que el Gobierno no cumplirá los plazos con los menores

El Gobierno insular desconfía de que el 28 de agosto se inicie la distribución ordinaria a otras comunidades

El Gobierno de Canarias asume que el reparto de menores no acompañados ordinario, inicialmente previsto para el próximo 28 de agosto, no empezará en la fecha a la que se comprometió el Gobierno de España hace varias semanas.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por ... ABC recuerdan que dos días antes del día que Moncloa marcó en rojo en el calendario, en concreto el martes 26 de agosto, el Consejo de Ministros tiene que aprobar la capacitación de acogida ordinaria de cada comunidad autónoma. Un paso imprescindible para que Canarias pueda solicitar la contingencia migratoria extraordinaria, algo que también pueden hacer otras autonomías en una situación de alerta, como Baleares, y que podría modificar la previsión de las cifras de reparto que dio a conocer el Ministerio de Juventud e Infancia.

