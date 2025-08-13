Canarias asume que el Gobierno no cumplirá los plazos con los menores

El Gobierno de Canarias asume que el reparto de menores no acompañados ordinario, inicialmente previsto para el próximo 28 de agosto, no empezará en la fecha a la que se comprometió el Gobierno de España hace varias semanas.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por ... ABC recuerdan que dos días antes del día que Moncloa marcó en rojo en el calendario, en concreto el martes 26 de agosto, el Consejo de Ministros tiene que aprobar la capacitación de acogida ordinaria de cada comunidad autónoma. Un paso imprescindible para que Canarias pueda solicitar la contingencia migratoria extraordinaria, algo que también pueden hacer otras autonomías en una situación de alerta, como Baleares, y que podría modificar la previsión de las cifras de reparto que dio a conocer el Ministerio de Juventud e Infancia.

En el Gobierno presidido por Fernando Clavijo explican que una vez realicen esa solicitud, cuya documentación ya tienen preparada para que se haga en la mayor brevedad posible, la ministra Sira Rego tendrá cinco días para pronunciarse. Aunque Canarias expresan su deseo «de que lo haga rápido», lo cierto es que «luego habrá que empezar con el procedimiento», por lo que «materialmente es imposible que se cumpla lo que ha prometido el ministerio».

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias esperan a recibir más información «en los próximos días» de los pasos que va a dar el Ministerio de Juventud e Infancia, que es el que dirige el reparto ordinario, junto con el de Política Territorial y Memoria Democrática, en el caso de que persista el bloqueo de las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular. Una de las grandes incógnitas, tras advertir la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que «nadie va a quedar excento» del reparto, es como se va a obligar a las autonomías a hacerse cargo de los menores, en el caso de que una vez en destino estas los rechacen, como ya han amagado de hacer algunas de ellas. Hasta ahora, ante la negativa de la Comunidad de Madrid a asumir el decreto que han recurrido al Tribunal Constitucional para paralizar el reparto, algo que también han hecho otras regiones, el Gobierno ha optado por no mandar a ningún menor del reparto de solicitantes de asilo a Madrid.

Paralizado el otro reparto

Un día después del inicio del reparto de menores solicitantes de asilo de Canarias por la península, el Gobierno paralizó «con excusas administrativas» su propuesta de calendario. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó ayer al Ejecutivo de Canarias que no cumplirá su promesa de derivar a 15 niños más a alguna comunidad autónoma, como se había comprometido, para dar cumplimiento a distintos autos del Tribunal Supremo (TS).

Fuentes del gobierno regional, tras la última reunión, tachan de «nueva oportunidad perdida» el encuentro con los técnicos del ministerio. Una queja que se producía horas después que el propio presidente autonómico, Fernando Clavijo, tildase de actuar con «improvisación» al departamento que dirige Elma Saiz. Unas palabras que la ministra rebatió, acusando a Clavijo de «deslealtad». Horas después procedió a paralizar el reparto sin dar explicaciones.

Desde Canarias recuerdan que «la semana pasada se nos dijo que habría dos derivaciones semanales y la propuesta era que a finales de esta semana salieran 15 menores más». La directora de Infancia autonómica, Sandra Rodríguez, lamenta que «ahora nos han dicho que no seria así, por distintas cuestiones administrativas que tiene que resolver el Estado». Parte de estas cuestiones administrativas a las que se remite el Ejecutivo, según ha podido saber ABC, es la falta de espacios habilitados tal como avanzó este periódico días atrás.

Rodríguez, que ha recordado que «el Gobierno ha tenido cinco meses para resolver esas cuestiones administrativas», ha denunciado que «se nos ha llegado a decir hoy que los autos del Tribunal Supremo son circunstanciales, cuando creo que es una pieza fundamental, ya que si no nunca nos hubiéramos sentado a trabajar en ello».

El Ejecutivo autonómico advierte al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que «el Estado es el único competente en materia de asilo», por lo que debe ser el Gobierno de España el que dé una respuesta a sus demandas, atendidas en solitario por parte de Canarias desde hace años y sin recibir la financiación prometida para ello.

La directora de Infancia también recuerda que «estos menores son doblemente vulnerables, al tratarse de solicitantes de asilo», por lo que urge una solución inmediata para resolver un conflicto que lleva varios meses sobre la mesa. «No puede ser que la maquinaria del Estado sea más lenta que la de una comunidad de autónoma», ha afeado Rodríguez, que ha puesto en valor que «nosotros nos encontramos en agosto de 2023 con 39 centros y en pocas semanas los duplicamos».