Moncloa paraliza con «excusas administrativas» el reparto de menores solicitantes de asilo de Canarias

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que la reunión de este martes con el ministerio «no ha servido de nada, no ha habido ningún avance»

El Gobierno preguntó a Canarias si los menores que han trasladado a la península tenían descuento de residente

La Cruz Roja atendiendo a un menor en Canarias
La Cruz Roja atendiendo a un menor en Canarias EFE

Joan Guirado

Madrid

Un día después del inicio del reparto de menores solicitantes de asilo de Canarias por la península, el Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado «con excusas» su propuesta de calendario. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este martes al ... Ejecutivo de Canarias que no cumplirá su promesa de derivar a 15 niños más a alguna comunidad autónoma, como se había comprometido, para dar cumplimiento a distintos autos del Tribunal Supremo (TS).

