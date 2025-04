Junts condena el boicot de La Rambla mientras Borràs y su afines alientan la teoría de la conspiración

Perdoneu; no ha anat així.



A la fi del minut de silenci, la gent ha començat a cridar “volem saber la veritat”.



Com a advocat de víctimes, us asseguro que això és el que volem.



Altra cosa és que hagin xiulat als polítics que no volen que s’investigui i aplaudit als que sí. https://t.co/sKBULqfy3O