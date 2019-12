El presidente del Parlament se encara con Junqueras y muestra su interés en ser candidato a la Generalitat «Junqueras reconoce que hay unos determinados procesos internos de elección de los candidatos», señala Roger Torrent

M. V. Barcelona Actualizado: 08/12/2019 11:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Campanas de guerra interna en el seno de ERC. El presidente del Parlament, Roger Torrent, considera que si Oriol Junqueras no puede ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas deben ser los militantes los que acaben decidiendo la mejor opción. Así ha matado dos pájaros de un tiro, ha evidenciado su interés en participar en la carrera para suceder al dirigente preso y ha puesto en duda al candidato «de facto» de ERC, Pere Aragonès.

A pesar de dejar entrever su interés, Torrent, considerado uno de los pesos pesados del partido, no ha querido anticipar «escenarios de futuro» sobre quién será el candidato de ERC a la Generalitat si no puede serlo Junqueras, inhabilitado y condenado a 13 años de prisión. Así, ha reconocido que todo el partido está a la espera de que el próximo día 19 el Tribunal de Justicia de la UE reconozca a Junqueras la condición de eurodiputado y le otorgue la consiguiente inmunidad parlamentaria. De no lograrlo, Torrent es partidario de abrir el melón de la sucesión.

Que decida la militancia

En el supuesto de que el preso no pudiese encabezar la candidatura, el presidente del Parlament cree que deben ser los militantes de ERC los que decidan al cabeza de cartel, no Junqueras. No obstante, Torrent es consciente de que el líder de ERC ya ha afirmado que el actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, sería un buen candidato. En este sentido, el presidente del Parlament ha reconocido que «lo que diga» Junqueras «es importantísimo». Ahora bien, ha matizado, «el mismo Junqueras reconoce que hay unos determinados procesos internos de elección de los candidatos».

Por ello, ha indicado que si se cierra la posibilidad de que Junqueras vuelva a encabezar la lista de ERC deben ser los militantes los que acaben decidiendo «la mejor opción». Así las cosas, Torrent ha evitado postularse como posible candidato de ERC y ha indicado que tanto él como los demás dirigentes republicanos están «dispuestos a asumir el papel que toque en cada momento y que pida el partido».

Codazo a Puigdemont

Asimismo, Torrent ha aprovechado la entrevista con Efe para definirse como un independentista «pragmático» que antes de tomar decisiones trata de preguntarse si éstas «permiten avanzar» hacia su objetivo o, por el contrario, son una mera «gesticulación» sin ninguna trascendencia. Este análisis se puede interpretar como una referencia al expresidente Carles Puigdemont y a Junts per Catalunya, a quienes los republicanos acusan de hacer política de cara a las redes. «No debemos tomar las decisiones pensando en cómo nos aplaudirán en Twitter una tarde, sino dónde estaremos la semana próxima y, sobre todo, dentro de cuatro años», ha afirmado Torrent.