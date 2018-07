Los CDR piden la dimisión de Quim Torra

La estrategia de «distensión» que protagonizan desde hace semanas -de forma más o menos intermitente- los presidentes de la Generalitat y el Gobierno central están empezando a irritar a las bases más radicalizadas del independentismo. Así las cosas, hoy los CDR han llegado a exigir la dimisión de Quim Torra.

Los autodenominados «Comités de Defensa de la República», que desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O han marcado los tempos del secesionismo desde sus estructuras anónimas y desorganizadas, han criticado con contundencia la estrategia del Torra, quien hoy se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No som aquí per parlar d'estatut.



No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola.



No acceptem pactes ni canvis de rumb.



Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu. #RepúblicaODimissió#NoAlPeixAlCove#NoAlProcessisme#CDRenXarxa