Rivera acusa a Sánchez de ceder ante Torra por «supervivencia política»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advierte de que el separatismo se está «rearmando» aprovechando de la debilidad del Gobierno socialista y asegura que la estrategia de apaciguamiento de Pedro Sánchez «hipoteca España». Rivera, que ha participado en su tercer Foro ABC, considera que «el señor Sánchez es un presidente chollo para los nacionalistas» y cree que la reunión de hoy entre Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa no es más que un «déjà vu» que no conlleva a nada más que a engordar al nacionalismo, ofreciéndoles más competencias y más dinero. «El camino correcto no es el apaciguamiento es el combate ideológico», ha defendido.

Rivera cree que el encuentro de este lunes en La Moncloa persigue únicamente la «supervivencia política» de Sánchez, al que acusa de «limpiar la imagen» de Torra, al que hace poco comparó con Le Pen. «Se ha reunido para su supervivencia política y seguir contentando a Torra para que le siga apoyando en el Congreso. Esto vuelve a ser el pago del precio para limpiar su imagen» ha aseverado Rivera en su discurso en El Casino. El acto, patrocinado por Deloitte y Ferrovial, ha sido presentado por la presidenta editora de ABC, Catalina Luca de Tena.

El líder de Cs da por amortizada la legislatura y pide a Sánchez que convoque las urnas cuanto antes porque dada su debilidad ni podrá hacer frente al desafío separatistas ni podrá impulsar las reformas decisivas que necesita España, empezando por la educativa o laboral. Rivera critica que «mande la agenda personalista» de un presidente «que llegó por la puerta de atrás y se ha atrincherado» en el poder.

«Está en los últimos minutos de la legislatura: ni va a mejorar su relación con el separatismo, ni se van a hacer reformas de calado. Lo mejor que podría hacer Sánchez es dejar que el pueblo español hablara», ha reclamado desde el Foro ABC, al que han asistido, entre otros, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, diputados y concejales de Ciudadanos así como una representación de embajadores en Madrid.

Rivera se ha situado como el principal partido de la oposición ante el Gobierno de Sánchez y ha afirmado que utilizará estos meses para re fortalecer su proyecto alternativo para gobernar: «A eso nos vamos a dedicar, a hacer oposición y controlar y vigilar de cerca los pasos y las hipotecas de Sánchez. Porque no se hipoteca él, hipoteca a España. Y a proponer un proyecto alternativo: Esta nación no tiene que volver a pedir perdón, España tiene que quitarse de encima los complejos».