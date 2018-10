El Parlament aprueba reprobar al Rey por su actuación tras el 1-O y reclama abolir la Monarquía La iniciativa, que condena el posicionamiento de Felipe VI, sale aprobada con el apoyo de los comuns, JpC y ERC

D. C.

Barcelona Actualizado: 11/10/2018 18:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Parlament ha aprobado este jueves una resolución propuesta por el grupo de los comuns que rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JpC y ERC --69 votos--, la abstención de la CUP --4-- y el rechazo de PP, PSC y Cs --57--, también reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

Esta reprobación llega dos días después de que el Parlament no consiguiera aprobar una resolución de JpC que perseguía el mismo objetivo. Entonces la medida no prosperó porque los comuns no quisieron dar su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.

Un día después de que la primera votación fracasara, los comuns presentaron ayer una propuesta reformulada, para poder condenar la actuación del Rey. El texto recién aprobado pretendía además el Parlament reafirmara su compromiso con los valores republicanos y apueste "por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".