Junqueras pide aprovechar el «paso adelante» del PSOE y volver a celebrar un referéndum en Cataluña

«No tenemos miedo y la prisión es una parte más del camino hacia la libertad». «No renunciamos a la constitución de una república». «Volveremos a celebrar un referéndum porque no es delito» y, que el Gobierno de España reconozca que existe «un conflicto político», es una oportunidad para conseguir la independencia. Oriol Junqueras ha comparecido, este martes, en la comisión del Parlamento de Cataluña que estudia los efectos del 155 durante 2017 y 2018.

En un Palacio del Parlamento de Cataluña tomado por los Mossos d’Esquadra, Junqueras, líder de ERC, condenado por sedición y malversación a trece años de prisión y otros tantos de inhabilitación para cargo público, ha intervenido en la comisión parlamentaria cargando contra JpC, PP, Cs, periodistas, en diferente grado, y, sobre todo, el Estado, al que ha definido en varias ocasiones como deep state . Y se ha comparado con Lluís Companys y Séneca , entre otros.

Ante una gran expectativa mediática, y recibido con vítores y gritos de «libertad, libertad» por diputados de los grupos secesionistas, e institucionalmente por Quim Torra y Roger Torrent, presidente de la Generalitat y del Parlament, respectivamente, Junqueras, durante una hora y cuarenta minutos, ha intentado aleccionar a todos los rivales políticos con su habitual tono de telepredicador, que ha encantado a los diputados de ERC, sobre todo, que junto a los de JpC y la CUP han acabado por aplaudir de pie su intervención.

Junqueras, que ha insistido en su «voluntad de diálogo», ha señalado que, desde su punto de vista, la posición de debilidad del Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez (PSOE), es una oportunidad para los independentistas: «Es la primera vez que el Gobierno reconoce que hay un conflicto político en Cataluña y que se tiene que tratar cara a cara. Es un paso adelante. Ahora hemos de aprovecharlo y ser más que nunca. Hemos de seguir».

En esta línea, en un mensaje dirigido directamente a JpC, partido con el que ERC forma el gobierno autonómico catalán y con el que ayer mostraron claras y públicas discrepancias a la hora de aplicar la inhabilitación a Torra en el Parlamento de Cataluña, Juqnueras, ha indicado: «No condicionaremos nunca ningún diálogo pese a que nosotros estemos en la prisión» . Además, se ha jactado de que ya no esté el PP en el Ejecutivo: «Los que nos querían decapitar ya no están; yo, sí», ha añadido.

Video. Roldán: «Nosotros lo volveremos a frenar» ATLAS

Sin ánimo de rectificar, ni pedir perdón (como le ha exigido Lorena Roldán, líder de Cs, que ha intervenido para reprocharle su actitud y, después, ha dejado la comisión) por los sucesos de 2017, con la convocatoria de un referéndum ilegal, el líder de ERC ha reiterado su intención de volver a hacer lo que le ha llevado a la cárcel. «No tenemos miedo y la prisión es una parte más del camino hacia la libertad. Nada de lo que hicimos es delito, celebrar un referéndum no es delito porque no está recogido en el Código Penal. Nuestra prisión es claramente injusta. No renunciamos a la constitución de una república. Volveremos a celebrar un referéndum», ha añadido.

Durante su intervención también ha tenido palabras contra «las cloacas del Estado», que ha definido en varias ocasiones como deep state , y ha acusado a la administración del Estado -sobre todo al Ministerior de Interior en la época del PP- de «inventarse» pruebas así como de manipular a los jueces. «Confunden Justicia con venganza» , ha añadido. Antes de finalizar, Junqueras -que ha dicho en varias ocasiones que es «feliz » - ha indicado que «no pasa nada» por volver a la cárcel (que lo hará esta misma tarde alrededor de las 19.00 horas, una vez que acaben las intervenciones del resto de exconsejeros presos que comaprecen en la comisión), porque «en la prisión encontramos a mucha gente más honrada que los poderosos que nos encarcelan».

En la comisión parlamentaria, además de Roldán (Cs), también han participado Francesc Dalmases (JpC), Jordi Orobitg (ERC), Marc Parés (comunes) y Carles Riera (CUP). Ningún representante del PSC ni del PP ha acudido a la sesión de la comisión que investiga los efectos del 155 y creada en noviembre de 2018. Al tiempo que Junqueras intervenía en la comisión, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha señalado a los periodistas que la comisión «no tiene ningún sentido», pues «el artículo 155 es legal, según las instancias judiciales, en toda su aplicación».