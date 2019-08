Jordi Sànchez (Junts per Catalunya) pide a ERC no usar la sentencia para hacer «política de partido» Según Sànchez, los que quieren o los que insinúan elecciones anticipadas deben concretar «qué harían el día después»

El diputado de Junts per Catalunya suspendido en el Congreso Jordi Sànchez ha rechazado un avance electoral en Catalunya como respuesta a una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, y ha pedido a ERC no hacer «política de partido» con esta cuestión. « Pido que no se utilice la respuesta a la sentencia para hacer política de partido. Mezclar anticipadamente la respuesta a la sentencia con elecciones son ganas de hacernos comulgar con ruedas de molino», ha destacado en una entrevista con la agencia Europa Press desde la cárcel de Lledoners.

Así se ha pronunciado después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, recientemente hayan contemplado la posibilidad de un adelanto electoral como reacción a un fallo condenatorio del Supremo. Según Sànchez, los que quieren o los que insinúan elecciones anticipadas deben concretar «qué harían el día después de las elecciones que no puedan hacer ahora», y argumenta que no entiende por qué una respuesta al fallo debe pasar por unos comicios cuando ya hay una mayoría parlamentaria, de como mínimo 80 escaños, contraria a una sentencia condenatoria.

Si no lo hacen -añade- puede evidenciar que actúan «empujados por los vientos electorales favorables y actúan con la expectativa de ocupar más poder, especialmente la Presidencia de la Generalitat». «Un avance electoral cuando no se ha llegado a la mitad de la legislatura debe estar justificado por algo más que por las legítimas ansias de llegar cuanto antes a la Presidencia de la Generalitat», defiende el también exlíder de la ANC.