Choque entre ERC y Junts Per Catalunya por la actuación de los Mossos durante un desahucio

Enésimo encontronazo entre ERC y JpC a cuenta, en esta ocasión, de la actuación de los Mossos d'Esquadra y sus cargas durante una desahucio en Barcelona. Así, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que el conseller de Interior, Miquel Buch, «debería dar explicaciones en sede parlamentaria ya» por actuaciones de los Mossos d'Esquadra en desahucios. En un apunte en Twitter, el político republicano ha señalado: «No hay nada que diferencie a un mosso reventando la puerta de una familia por un desahucio a un policía nacional reventando la puerta de un colegio electoral por una urna». «No hay patria que valga si trata así a su gente» ha añadido Rufián, quien ha pedido que el conseller dé explicaciones.

Las palabras del diputado de ERC han encontrado réplica en la diputada de JxCat en el Congreso Míriam Nogueras, quien le ha reprochado a Rufían esta actitud y ha replicado que los Mossos actúan por órdenes de jueces. «Comparar a los Mossos con el ataque de la Policía española durante el referéndum no es solo injusto, sino que hacerlo por puro cálculo electoral es inmoral y miserable», ha escrito en Twitter.

Comparar els @mossos amb l’atac de la @policia espanyola durant el referèndum no només és injust, sinó que fer-ho per pur càlcul electoral és immoral i miserable. #graciasporlosvotosacambiodenada Visca Catalunya Lliure. (Per cert, els Mossos actuen sota les ordres de jutges...) https://t.co/HzyZ40Xu6z

La actuación de los Mossos también provocó un cruce de reproches entre el conseller de Interior, Miquel Buch, y la alcaldesa de Barceloa, Ada Colau, cuando esta última ha criticado que los Mossos d'Esquadra utilicen «dispositivos desproporcionados» para desahuciar familias vulnerables, en referencia a las cargas durante el desahucio. Acto seguido, Buch le ha contestado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuestionando por qué los servicios sociales del Ayuntamiento no han «dado una solución a esta familia vulnerable», en referencia a la mujer con hijas que este jueves ha sido desahuciada en el barrio del Raval de Barcelona.

A Barcelona necessitem mossos per moltes tasques de seguretat. No entenem pq @MiquelBuch prioritza dispositius desproporcionats per desnonar families vulnerables, fent-li la feina bruta a fons voltors. Instem @govern a impulsar mediació en casos com aquest: mare amb 2 criatures! https://t.co/Gye8DSENfz