Valls quiere que Barcelona vuelva a tener unos Juegos Olímpicos El alcaldable abre la puerta a plantear la organización de unos de invierno en 2030 o unos de verano en 2032, coincidiendo con el 40 aniversario de los de 1992

Anna Cabeza @anna_cabeza Barcelona Actualizado: 21/03/2019 18:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

"Barcelona tiene que volver a organizar unos Juegos Olímpicos". El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha defendido recuperar el sueño olímpico, ya sea para plantear una campaña para los Juegos de Invierno de 2030 o los de Verano de 2032, coincidiendo así con el 40 aniversario de las míticas Olimpiadas que cambiaron la trayectoria de la ciudad en 1992.

Para el alcaldable, que cuenta con el respaldo de Ciudadanos, un evento de estas características sería un revulsivo que provocaría "ilusión y orgullo" a una ciudad que ahora mismo está cargada de "despropósitos y confusión". Así lo ha confirmado este jueves durante una conferencia en los Dinars Cambra que organiza la Cámara de Comercio, en una intervención en la que ha avanzado que tiene previsto reunirse próximamente con el comité organizador de la candidatura.

"Esto necesita consenso y a todos los niveles", ha reiterado Valls tras mencionar la necesidad de que las administraciones trabajen juntas, que se ha referido también a la propuesta lanzada recientemente por el candidato del PSC, Jaume Collboni, de celebrar una Exposición Universal en 2030. "Es difícil organizar en la misma ciudad unos Juegos y una Exposición Universal al mismo tiempo. Y yo quiero unos Juegos Olímpicos", ha sentenciado.

Así, Valls ha destacado que se podrían aprovechar equipamientos deportivos que la ciudad ya tiene y ha hecho énfasis también en que tendrían que ser unos Juegos "sostenibles y éticos". En este campo, de hecho, ha considerado que las Olimpiadas de invierno podrían tener en contra la cuestión del cambio climático, un motivo más para intentar buscar una nueva candidatura de verano como la de 1992.

«No me interesan los lazos»

Durante su intervención, el candidato se ha referido también a la polémica sobre la exposición de símbolos partidistas en edificios públicos y ha dejado claro que "a mi no me interesan los lazos". Así, ha considerado que la cuestión solo pretende "hacer ruido" y que él lo único que exige es el cumplimiento de la ley y que el debate municipal vaya más allá del populismo o el independentismo. "Por eso también me he adentrado en la política municipal. El gran debate del 26-M [fecha de las elecciones] será saber si Barcelona es capital catalana, española y europea o si lo es de una hipotética república catalana", ha sentenciado.