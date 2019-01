Los VTC de Barcelona abandonan la protesta en la avenida Diagonal La Generalitat aprueba el Decreto Ley que les obliga a trabajar con antelación y los afectados decidirán este jueves sus próximos pasos

A. Cabeza

Los conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que llevan ya más de una semana bloqueando parte de la avenida Diagonal de Barcelona para protestar por la regulación del sector han anunciado este martes que abandonan su protesta, justo el mismo día en que el gobierno de la Generalitat ha firmado el Decreto Ley que les obligará a trabajar con una contratación con antelación de un mínimo de quince minutos, una medida que posiblemente conllevará que parte de las empresas que lo usaban dejen de operar en Cataluña y que centenares de trabajadores sean despedidos.

Los empleados, que saldrán de la Diagonal durante la jornada de hoy, se han concentrado también hoy a las puertas de la Generalitat, donde se estaba aprobando el proyecto que critican. Durante la protesta, tres representantes de los VTC han entregado a la Generalitat unas 10.000 firmas, conseguidas de forma presencial, contra el decreto ley.

Tras la aprobación de este martes, los VTC se han emplazado el próximo jueves, cuando podrán disponer de la normativa y estudiarla al detalle, a decidir en asamblea sus próximos pasos. Por lo previsto, el colectivo estudiará impugnaciones, recursos y otras vías legales que tienen en sus manos para hacer frente a una normativa que consideran injusta.

En declaraciones en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde unos 700 conductores se han concentrado ante la Generalitat y el Ayuntamiento, el presidente de Unauto VTC Cataluña, Josep Maria Goñi, ha asegurado que ya están estudiando presentar querellas criminales contra el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Decreto Ley aprobado

Como se preveía, el Govern ha aprobado en el Consell Executiu el Decreto Ley que obligará a los VTC a precontratar sus servicios con una antelación mínima de quince minutos en Cataluña, normativa que los entes locales y supramunicipales, como el Área Metropolitana de Barcelona, podrán modificar y ampliar hasta una hora. La controvertida regulación llevó a comportar una huelga indefinida del sector del taxi de casi una semana además de la protesta de los VTC.

"El Decreto Ley es una oportunidad para la convivencia y la competitividad entre el taxi y las VTC", ha asegurado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet tras confirmar la aprobación de la medida, que defiende que es "una propuesta que diferencia taxis de VTC porque son diferentes. El taxi es un taxi y el VTC es un VTC".

El Decreto ley también incluye la prohibición de que plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde se encuentran sus vehículos antes de que el cliente les contrate y la geolocalización solo será visible para los usuarios cuando se haya contratado el servicio.

También establecerá que, como la legislación actual determina que los VTC no pueden captar clientes en la calle, estos vehículos no puedan circular por la calle en busca de clientes ni pararse para coger a aquellos que no hayan precontratado sus servicios.