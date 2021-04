Investigación El misterio de las falsas tarjetas de visita del 'secretario' Vendrell Los membretes que la Guardia Civil incautó a la Plataforma Pro Seleccions Esportives están a nombre del expolítico a pesar de que nunca tuvo cargos allí

El grueso de las tarjetas de visita las encontró la Guardia Civil en el despacho de una trabajadora administrativa de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. Pero otra, que contenía una anotación manuscrita, estaba en un archivador del domicilio de Xavier Vinyals, presidente de esta entidad, en teoría sin ánimo de lucro, que un juez cree que sirvió de cañería para desviar fondos hacia la órbita independentista para fines ajenos al deporte. Son tarjetas de visita de Xavier Vendrell como supuesto secretario general de la entidad. Pero este exconsejero republicano de uno de los gobiernos tripartito catalanes nunca tuvo cargo alguno en la plataforma, ni como directivo ni como técnico.

Las tarjetas de visita –que se pueden ver en la siguiente imagen que acompaña este texto– llevan el nombre de Xavier Vendrell i Segura, el logotipo de la Plataforma ProSeleccions, así como la dirección de la sede de la entidad –en Barcelona–, su página web y el correo electrónico de contacto del supuesto cargo, además de dos números de teléfono: uno de línea móvil y otro fijo, que coincide con el que figura en la página web de la entidad. Las tarjetas forman parte del sumario de la operación Voloh, una macrocausa de supuesta corrupción con varias aristas, que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Tanto Vinyals como Vendrell están imputados por esta trama.

Las falsas tarjetas de visita que figuran en el sumario judicial - ABC

Los empleados no le conocen

Sobre la supuesta tarjeta de visita de Vendrell preguntaron los investigadores a algunos trabajadores y extrabajadores de la Plataforma. Entre ellos, a la exadministrativa que desarrollaba su labor en el despacho en el que la Guardia Civil las había encontrado. Cuando los agentes le mostraron una de las tarjetas, su respuesta fue contundente, según recoge uno de los informes policiales: «Dice que nunca lo había visto trabajando en la Plataforma, ni acudir a ella, y que no sabe si ostenta u ostentó este cargo en alguna ocasión». En parecidos términos se manifestó otro de los extrabajadores. Al preguntársele si recordaba quién era el secretario general de la Plataforma, dijo que creía que ese cargo no existía como tal. Y al mostrarle la tarjeta de visita con el nombre de Vendrell, respondió que sí sabía quién era el expolítico republicano, pero que, hasta donde él sabía, Vendrell no tenía cargo alguno en la entidad. Al menos, durante los años en que el testigo trabajó para la Plataforma.

Vendrell se desmarca

Preguntado por ABC, Xavier Vendrell corroboró estas versiones. El republicano explicó a este diario que nunca ha tenido cargo alguno en esa entidad, de la que ni si quiera es socio. Y asegura no saber nada de esas tarjetas de visita en las que su nombre aparece acompañado del supuesto cargo de secretario general. Mientras, la Plataforma ProSeleccions guardia silencio. Pese a presumir públicamente en su código ético de que la «transparencia» es uno de sus «valores fundamentales», la entidad no ha respondido a ninguna de las peticiones de información que este diario le ha hecho llegar a propósito de las enigmáticas tarjetas de Vendrell.

Todo este asunto forma parte de la macrocausa, con diversas derivadas, que investiga el juez de Barcelona. Más allá de las conversaciones que hace meses salieron a la luz de personajes del entorno de Puigdemont charlando sobre la posibilidad de que tras el referéndum ilegal del 1-O Rusia enviase a Cataluña 100.000 soldados –anécdota usada por algunas defensas para ridiculizar la totalidad de la investigación–, la causa Voloh acumula indicios de diversas prácticas corruptas para el desvío de caudales públicos. Fondos que el juez quiere saber si se encauzaron hacia la órbita de Puigdemont en Bruselas.

El juez considera que una de las vías para financiar a Puigdemont en Waterloo (Bélgica) pudo ser, precisamente, la Plataforma ProSeleccions Catalanes. Tras analizar las subvenciones que le ha ido concediendo la Generalitat, la Guardia Civil constató que la mayoría se las dio directamente sin concurso público. Entre 2013 y 2016, recibió anualmente unos 295.000 euros, pero en 2017 la cifra se disparó hasta los 1,3 millones. La justificación de este notable incremento fue la participación de esta entidad en el Fòrum Cans Montana de Suiza. En algunos de los correos intervenidos, los protagonistas admitían que era «un encargo político». La entidad nada en un confuso mar de política y deporte.

En el asunto de los sospechosos movimientos de cuentas de la entidad que preside Vinyals entra también en juego Vendrell. Al exconsejero republicano, el juez de Voloh lo sitúa como uno de los líderes de varias ramificaciones de la macrocausa. Le menciona, por ejemplo, como el supuesto cabecilla de la platafoma anónima Tsunami Democràtic, convocante de varias marchas independentistas que acabaron en graves disturbios. También sospecha que usó su influencia política para beneficiarse en diferentes negocios. Una de las empresas de Vendrell, Forum 1406, remitió diversas facturas a la ProSeleccions. Y la Guardia Civil luego encontró las mencionadas misteriosas falsas tarjetas de visita del 'secretario general' de la Plataforma Xavier Vendrell, pese a que allí nunca tuvo cargo alguno. Un enigma más que deberá resolverse dentro de una compleja causa judicial.

Más separatista que deportiva

Fundada en 1998 con el objetivo «muy claro» de «conseguir el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas» – dice su web–, la plataforma, subvencionada por la Generalitat, y más política que deportiva, ha sido protagonista de variadas salidas de tono estas dos décadas. Por ejemplo, produjo en 2006 un spot donde un niño con una camiseta que imitaba la de la selección española no dejaba jugar a otro que llevaba la elástica de la catalana. Y en 2015 inundaron el Camp Nou de banderas esteladas.