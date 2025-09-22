Sociedad Civil Catalana reconoce a Zarzalejos y Cebrián con sus premios '8 de octubre'

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana (SCC) ha acordado conceder sus VI Premios 8 de Octubre de la entidad a los periodistas José Antonio Zarzalejos y Juan Luis Cebrián, al ensayista y escritor José Varela Ortega, al expresidente de Aragón Javier Lambán (in memoriam) y al cantante integrante del Dúo Dinámico Manuel de la Calva (in memoriam) por su «aportación a la convivencia y en reconocimiento al compromiso expresado con el Estado democrático de derecho y con la defensa de los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española».

El galardón, conmemorativo de la histórica manifestación en Barcelona del 8 de octubre de 2017 en contra del proceso secesionista, premia a «aquellas personalidades o entidades que a lo largo de su trayectoria profesional se han significado en defensa de los valores democráticos, especialmente en los momentos en que la polarización política pone en riesgo la convivencia social».

«Ante la grave crisis política e institucional que atraviesa España, con el gran centro político enfrentado en bloques y el separatismo condicionando la gobernabilidad del país, la ciudadanía necesita referentes que, desde la sociedad civil, con rigor y coherencia, se atrevan a mirar al poder a la cara para recordarle dónde están las líneas rojas que nadie puede cruzar en una democracia», apunta la entidad.

Han recibido el Premio 8 de Octubre de SCC en anteriores ediciones José Luis Bonet, Josep Borrell, Francesc de Carreras, Maite Pagazaurtundúa, Mario Vargas Llosa e Iván Teruel, Paloma León y Àlex Melià, en representación de profesores, padres y alumnos comprometidos en la defensa de los derechos lingüísticos. Además, se ha otorgado el galardón in memoriam a Jaime Carvajal Hoyos, Paco Frutos, Francesc Granell y Rosa Maria Sardà.