Sociedad Civil insiste en trasladar la Diada de Cataluña a Sant Jordi

Societat Civil Catalana (SCC) ha defendido este jueves por la Diada de Cataluña que el 11 de septiembre no hay «nada que celebrar» por considerarla, textualmente, una diada separatista y excluyente que no representa a todos los catalanes. En una reivindicación ya planteada desde hace años, la entidad propone que la fiesta se celebre en 23 de abril, por Sant Jordi.

En un comunicado, aseguran que en 1980 «el nacionalismo inventó, oficializó y secuestró una celebración que excluye a los catalanes no separatistas», mientras que Sant Jordi, creen, es una jornada cultural y ciudadana que representa lo mejor de la sociedad catalana.

Sin embargo, consideran que la bajada en la participación en las manifestaciones por la Diada es una prueba de que el independentismo ha perdido apoyo social, pero aseguran que siga tomando decisiones que afectan a todos los españoles: «Deberían reflexionar quienes alientan la agenda separatista para permanecer en sus cargos», concluyen en su escrito.