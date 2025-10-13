Puigdemont, contra Illa por celebrar el 12 de Octubre en Madrid en lugar de estar en Tarragona por el temporal

El presidente de Junts, expresidente de la Generalitat de Cataluña y socio del PSOE en Congreso, Carles Puigdemont, ha criticado este lunes que Salvador Illa, presidente de la Generalitat y líder del PSC, estuviera ayer en Madrid, participando en la fiesta del 12 ... de Octubre, en lugar de sobre el terreno, en Tarragona, coordinando las tareas para paliar los efectos del temporal Alice que, entre otros destrozos, cortó las comunicaciones terrestres de la provincia con la capital catalana.

Para Puigdemont, no es suficiente que Illa se haya trasladado a primera hora de este lunes, sino que, en su opinión, debía haber estado el domingo, en lugar de celebrar el Día de la Fiesta Nacional. «¿Dónde estaba realmente el presidente Illa?», se ha preguntado el líder de Junts en un apunte en X. «¿De verdad que mientras en gran parte del país crecían la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a Madrid a celebrar «lo que nos une»?», ha criticado.

On era realment el president Illa? De debò que mentre en una gran part del país creixia l’angoixa i el patiment, el president Illa se n’anava a Madrid a celebrar “lo que nos une”?

Si és així, és un error greu. Prioritzar l’agenda espanyolitzadora de Catalunya és incompatible amb… https://t.co/5CIuG0mHTm — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 13, 2025

El expresidente autonómico, fugado de la Justicia y residente en Waterloo (Bélgica) desde 2017, cargó ayer contra la celebración de la Hispanidad y solo un día después, aprovechando los efectos devastadores del temporal, lo ha utilizado para censurar a Illa por participar, como presidente de la Generalitat, en el 12 de Octubre: «Si es así, es un error grave. Priorizar la agenda españolizadora de Cataluña es incompatible con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos del país».

Puigdemont se ha hecho eco, así, de un comentario en la misma red social de internet de uno de sus ex altos cargos en el Govern comparando la ausencia de los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares en la fiesta de España, justificada por los efectos de Alice, con la asistencia de Illa a los actos institucionales en Madrid: «Illa ha priorizado estar en Madrid y celebrar la Hispanidad».