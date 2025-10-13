Suscribete a
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Puigdemont, contra Illa por celebrar el 12 de Octubre en Madrid en lugar de estar en Tarragona por el temporal

«¿De verdad que mientras en gran parte del país crecían la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a Madrid a celebrar «lo que nos une»?», asegura el líder de Junts

Miles de personas celebran el 12 de octubre en el centro de Barcelona

Carles Puigdemont, presidiendo una reunión de Junts en Waterloo celebrada el 22 de septiembre
Daniel Tercero

Barcelona

El presidente de Junts, expresidente de la Generalitat de Cataluña y socio del PSOE en Congreso, Carles Puigdemont, ha criticado este lunes que Salvador Illa, presidente de la Generalitat y líder del PSC, estuviera ayer en Madrid, participando en la fiesta del 12 ... de Octubre, en lugar de sobre el terreno, en Tarragona, coordinando las tareas para paliar los efectos del temporal Alice que, entre otros destrozos, cortó las comunicaciones terrestres de la provincia con la capital catalana.

