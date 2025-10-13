Feijóo saca provecho al plantón de Abascal el 12-O y equipara a Vox con los independentistas

«Yo estoy muy orgulloso de estar aquí hoy«, aseguró el líder del PP en una charla informal con los periodistas, recordando que hasta el momento los únicos que faltan a la cita en el Palacio de Oriente son »Bildu y los independentistas«. ... Por si quedaba alguna duda de que pretendía arrinconar a su rival por la derecha con las fuerzas nacionalistas, lo dejó aún más claro: »Yo solo digo eso. Cada uno tendrá que explicar sus decisiones«.

El dirigente gallego, que repitió que era un día «para estar con el Rey y con las Fuerzas Armadas«, ocupó el espacio del liderazgo de la derecha en los corrillos de la Fiesta Nacional en un momento de pugna especial con Vox. Las encuestas anticipan un auge claro del partido de Abascal e incluso, como publicó ABC, en el Palacio de la Moncloa valoran esta crecida de cara a un futuro adelanto electoral si se confirma el desgaste del PP.

Feijóo, en cambio, se agarra a los sondeos que siguen apuntando que su partido sería la primera fuerza con claridad, muy por encima del Partido Socialista y por supuesto de Vox, que quedaría lejos. La ambición de los populares continúa siendo tratar de tener una mayoría suficiente que impida tener que formar una coalición. Aunque la sensación es la de que Sánchez aguantará hasta 2027, el líder del PP reconoció que deben estar preparados «para todos los escenarios posibles y en cualquier momento».

Ante las críticas por los bandazos o giros en la estrategia del partido, el líder del PP ironizó: «Vox me acusa de pactar con el PSOE a todas horas, y el PSOE de radicalizar mi discurso. Creo que entonces estoy en el sitio correcto», se defendió.

«Quieren machacarnos»

Muchos de los presidentes autonómicos del PP que estuvieron en Palacio Real criticaron la actitud de Abascal, decidiendo no acudir a la recepción y que ven como una «posición antisistema» que solo tiene fines electoralistas. «Piensan en machacarnos. Y sueñan con un 'sorpasso' que no va a llegar», zanjaron los dirigentes regionales.

Sin embargo, algunos dirigentes autonómicos sí reconocen que la transversalidad que está empezando a conseguir Vox puede ponerles en aprietos. Es el caso de Andalucía, como ya avanzó este diario, donde el PP teme perder la mayoría absoluta, precisamente por la subida del partido más a la derecha. Y no se trata solo de que arrebaten voto a los populares, insisten en la Junta, sino que Vox es capaz de robar ya electores a la izquierda como ocurre con los parados de larga duración andaluces, que empiezan a señalar a Abascal como su opción favorita. «Eso antes no lo habíamos visto», explicó Juanma Moreno a los periodistas.

El líder del PP también se pronunció sobre las polémicas más recientes que afectaron a su partido, con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto. Feijóo insistió en que su carta pública –fijando la posición del PP y pidiendo «no manosear causas superadas por las mujeres»– era una respuesta exclusiva al presidente del Gobierno, a pesar de que también quiso dejar claro que la presidenta madrileña «aclaró con datos» a lo que se refería cuando dijo «que se vayan a abortar a otras comunidades».

En el PP no están cómodos con este episodio, pero en Génova aseguran que son «cortinas de humo» que el Gobierno busca para evitar hablar de los casos de corrupción o los fiascos internacionales. Feijóo volvió a decirlo ayer en el Palacio Real: «Una vez que se acaba Gaza, gracias a la paz, el señor Sánchez saca lo del aborto», dijo. «Y yo no voy a contribuir a distracciones», remató, preguntándose cuál será la siguiente polémica que el presidente azuzará para eludir «sus propias responsabilidades».