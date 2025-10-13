Suscribete a
ABC Premium

Feijóo saca provecho al plantón de Abascal el 12-O y equipara a Vox con los independentistas

El líder del PP recuerda que en palacio solo faltaban Bildu y los nacionalistas

La espantada de Sánchez marca la recepción del 12-O en el Palacio Real

Feijóo junto a Ester Muñoz en el desfile militar
Feijóo junto a Ester Muñoz en el desfile militar EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Yo estoy muy orgulloso de estar aquí hoy«, aseguró el líder del PP en una charla informal con los periodistas, recordando que hasta el momento los únicos que faltan a la cita en el Palacio de Oriente son »Bildu y los independentistas«. ... Por si quedaba alguna duda de que pretendía arrinconar a su rival por la derecha con las fuerzas nacionalistas, lo dejó aún más claro: »Yo solo digo eso. Cada uno tendrá que explicar sus decisiones«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app