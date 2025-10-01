Okupa una casa en Barcelona con 21 años tras comprar unas llaves por 1.500 euros y ahora lamenta su situación: «Amenazan con quitarme a mis tres hijos»

La okupación es una realidad para muchas personas en nuestro país. Esta puede darse en una vivienda vacía de un propietario particular, pero también en edificios o lugares públicos vacíos que personas sin recursos utilizan para tener un techo porque no pueden pagar un alquiler ni comprar un inmueble.

Este es el escenario en el que se encuentra Jan, un joven de 21 años que ha okupado junto a su familia la caseta del conserje de un colegio en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona.

Según él mismo explica a 'Espejo Púbilco', están allí instalados porque no tienen dónde ir, vienen de un piso compartido en Badalona donde no se daban las condiciones necesarias para vivir con sus tres niños de uno, cinco y siete años y su mujer e intentaron encontrar una alternativa mejor.

La vivienda pertenece a las instalaciones del colegio público y, por tanto, es también propiedad del ayuntamiento. Jan cuenta que pudieron acceder a esta construcción porque unos jóvenes de la zona le vendieron las llaves por 1.500 euros para poder quedarse allí. «Yo tampoco sabía que esto era del ayuntamiento. A mí me vendieron las llaves y me vine aquí con la familia porque no había otro lado donde podíamos estar».

Vecinos y usuarios del colegio aseguran que los okupas les molestan

Sin embargo, los vecinos y usuarios del colegio acusan a Jan y su familia de crear malestar a los alumnos por su presencia, pero el okupa alega que han tapiado la pequeña zona que podría comunicar la casa con el centro y que nunca molestan a los niños de la escuela ni a los padres. Así, acusa a otros okupas de la zona de ser los que provocan los desperfetos de los que se le acusan a él y su familia.

Según explica Jan al programa de Antena 3, ahora los servicios sociales (DGAIA) les quieren echar porque es un inmueble que pertenece al ayuntamiento, y el joven indica que incluso ha hablado con el propio alcalde para que le dé una alternativa pero no recibe ayuda alguna, sino que le ponen más problemas como cortarle el agua:

«Si no tengo agua corriente me quitan a los niños»

«El alcalde me ha dicho en privado que me okupe algo de privado y él me empadrona aquí, pero esta como es del ayuntamiento que aquí no me va a empadronar ni me va a poner el agua ni la luz. El agua ya estaba puesta y vino él a cortármela y después de eso me la amenaza de la DGAIA que si no tengo agua corriente me quitan a los niños, eso es una coacción en toda regla», se lamenta Jan. «El alcalde me corta el agua y amenazan con quitarme a los niños».

Este sigue justificando su situación: «Yo sé que la solución no es okupar, pero es que de verdad si no me alquilan nada ¿qué hago me quedo aquí en la calle con tres niños?». Además, afirma que el ayuntamiento está más preocupado por echarles porque la vivienda le pertenece que por solucionar los problemas que causan otros okupas de inmuebles privados cerca de la zona: «Me han mandado 70 patrullas para echarme», comenta.

Los niños nunca habían tenido habitación propia

Desde el plató del citado programa piden a Jan que enseñe la casa que okupa junto a su pareja para mostrar que los niños viven en buenas condiciones, mientras el joven explica que es la primera vez que los pequeños tienen una habitación propia para ellos solos y enseña que la vivienda está en buenas condiciones, pero les recriminan no tener agua corriente para intentar echarles o incluso quitarles a los niños.

Además, Susana Griso pregunta a Jan por su situación laboral y la de su mujer, pero este explica que no le dan trabajo de manera legal y esto dificulta que puedan acceder a un alquiler ni empadronarse en ningún sitio para pedir ayudas a los servicios sociales. «Trabajo pero sin contrato está muy difícil que te alquilen una vivienda», afirma el okupa.