Suscribete a
ABC Premium

Las otras memorias de la Modelo

La prisión barcelonesa, que puede visitar el público los fines de semana, supera los ciento veinte años con un proyecto de conservación patrimonial y servicios sociales en 2026

Rescatada del corredor de la muerte de La Modelo la 'Capilla gitana' de Helios Gómez

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La Modelo, en el Ensanche de Barcelona, es visitable por el gran público
La Modelo, en el Ensanche de Barcelona, es visitable por el gran público FOTOS: INÉS BAUCELLS
Sergi Doria

Sergi Doria

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Siempre que paso por la calle Provenza, uno de los costados de la Modelo, busco con la mirada la ventana por la que se asomó el mafioso lionés Raymond Vaccarizi. Considerado en Francia el enemigo público número uno, en busca y captura por varios ... juzgados, detenido en 1983 por la Interpol en Barcelona, el delincuente aguardaba la extradición en la celda 314 de la tercera galería. La noche del sábado 14 de julio de 1984 -fiesta nacional de Francia, qué ironía- a eso de las once, su mujer Antoniette llamó al gángster desde la calle. Era una comunicación habitual entre los internos y sus familiares (una vez oímos a un preso pedir a su 'chavala' que le 'enseñara las bragas'). «¡Raymond, Raymond!», gritaba Antoniette. Cuando Vaccarizi se enfiló al ventanuco para atender a su novia, dos detonaciones le reventaron la cabeza y el pecho. La recomendación de los trenes franceses -«es peligroso asomar la cabeza por la ventana»- tuvo su traslación funesta en los dos tiros que un sicario colocó en la estrecha distancia de los barrotes. Lo hizo con un fusil de cazar elefantes, mira telescópica y balas explosivas. Desde la terraza de enfrente. El número 30, fachada marrón café con leche: el color de la Modelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app