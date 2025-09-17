Illa presiona a los jueces para que apliquen la amnistía a Puigdemont y no lo detengan si vuelve

«Pido que se aplique con agilidad porque favorecerá a afianzar la convivencia en Cataluña». Con estas palabras, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña volvió a defender este miércoles que los jueces del Tribunal Supremo apliquen la ley de Amnistía tal y ... como la interpreta el Gobierno de Pedro Sánchez, Junts y el propio Illa. Es decir, que los jueces retiren la orden de detención contra Carles Puigdemont, el expresidente autonómico catalán que lleva fugado de la Justicia española desde 2017, por el delito de malversación que el Alto Tribunal considera no aplicable al caso del presidente de Junts y socio principal de los socialistas en el Congreso.

Para Illa, que gobierna en Barcelona gracias al apoyo de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, también está afectado por la aplicación de la norma según los parámetros del Supremo, el argumento de los magistrados a la hora de interpretar la norma, que amnistiar la malversación no cabe en la ley, es un «argumento muy forzado», pues, dijo durante una entrevista para Onda Cero poco antes de verse con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en un coloquio sobre la actualidad y la religión, «la voluntad del legislador es clara y manifiesta».

La tesis del primer secretario del PSC y uno de los hombres de la máxima confianza de Sánchez, tal y como repitió este miércoles, es que la ley de Amnistía está «normalizando» Cataluña, sin concretar en qué consiste esta «normalización», más allá del apoyo de los diputados de Junts al PSOE en la Cámara Baja y los de ERC al PSC en el Parlamento de Cataluña.

La «normalización» plena, a juicio de Illa, se producirá cuando Puigdemont vuelva a España, que en su opinión ahora no puede hacer, si bien nadie se lo impide, y participe de la vida diaria parlamentaria ya que el líder de Junts es diputado autonómico. Desde que se fugó en 2017, Puigdemont siempre ha tenido un cargo público electivo, primero, con acta en la Eurocámara y, posteriormente, en el Parlament.

Por todo esto, el presidente de la Generalitat insistió desde los micrófonos de la radio de ámbito nacional en exigir a los jueces, a los que acusó indirectamente de invadir competencias del Poder Legislativo, que apliquen «con agilidad» la polémica norma aprobada por el Congreso y avalada por el Tribunal Constitucional para «afianzar la convivencia de Cataluña».

Visita al líder de Junts

En relación a su viaje a Bruselas, hace quince días, para reunirse con Puigdemont, Illa no desveló el contenido de lo que hablaron pero lo justificó porque se había reunido «con todos los expresidentes de la Generalitat» y «es el líder político de Junts, que es la segunda fuerza del Parlament». El presidente de la Generalitat confesó que no conocía personalmente a quien lideró el 'procés' en 2017 y que hasta la fecha solo había intercambiado algún mensaje vía teléfono móvil.

Eso sí, a pesar de no dar detalle del contenido del encuentro, Illa quiso dejar claro, igualmente, que no llegó a ningún pacto con Puigdemont, ni fue en calidad de mensajero de nadie, en referencia a Sánchez. «Tenemos posiciones muy alejadas», añadió, para distanciarse de las propuestas políticas de Junts. «El momento que me pareció oportuno fue este», señaló.

En los últimos meses, los dirigentes socialistas han cambiado su relato sobre la aplicación de una amnistía a los implicados en los hechos delictivos del 'procés'. Tanto Sánchez como Illa han pasado de defender que una iniciativa de ese calibre no tenía cabida en la Constitución a proclamarse los máximos adalides de la norma, una vez que Junts la exigió para que el secretario general del PSOE pudiera seguir en la Moncloa. Tras los indultos, aprobados por el Ejecutivo en 2021, y las elecciones de 2023, que ganó el PP, el PSOE viró su posición y, desde entonces, se aferra a la amnistía.