Illa presiona a los jueces para que apliquen la amnistía a Puigdemont y no lo detengan si vuelve
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

«Pido que se aplique con agilidad porque favorecerá a afianzar la convivencia en Cataluña». Con estas palabras, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña volvió a defender este miércoles que los jueces del Tribunal Supremo apliquen la ley de Amnistía tal y ... como la interpreta el Gobierno de Pedro Sánchez, Junts y el propio Illa. Es decir, que los jueces retiren la orden de detención contra Carles Puigdemont, el expresidente autonómico catalán que lleva fugado de la Justicia española desde 2017, por el delito de malversación que el Alto Tribunal considera no aplicable al caso del presidente de Junts y socio principal de los socialistas en el Congreso.

