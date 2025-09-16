Suscribete a
El PSC renueva el contrato de 7.000 euros al mes a la mujer de Puigdemont dos días después de reunirse con Illa en Bruselas

Topor presenta un programa semanal en inglés en las televisiones locales

Junts cambia de táctica con Sánchez: dirá «no a todo», incluido el embargo a Israel, si Moncloa no lo negocia antes de aprobar en Consejo de Ministros

Topor junto a Puigdemont en el Parlament
Topor junto a Puigdemont en el Parlament EFE
Joan Guirado

Madrid

La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, que se celebró el pasado 2 de septiembre, no tuvo muchos avances en lo político. Pero para los intereses de la esposa del expresidente catalán, Marcela Topor, el encuentro entre el 'president' de la Generalitat ... y su marido sí fue fructífero. Dos días después del encuentro, el día 4 de septiembre, la Xarxa Audiovisual Local (XAL), que depende de la Diputación de Barcelona, gobernada por el PSC, formalizó la adjudicación para que Topor pueda seguir cobrando más de 7.000 euros mensuales.

