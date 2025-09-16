El PSC renueva el contrato de 7.000 euros al mes a la mujer de Puigdemont dos días después de reunirse con Illa en Bruselas

La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, que se celebró el pasado 2 de septiembre, no tuvo muchos avances en lo político. Pero para los intereses de la esposa del expresidente catalán, Marcela Topor, el encuentro entre el 'president' de la Generalitat ... y su marido sí fue fructífero. Dos días después del encuentro, el día 4 de septiembre, la Xarxa Audiovisual Local (XAL), que depende de la Diputación de Barcelona, gobernada por el PSC, formalizó la adjudicación para que Topor pueda seguir cobrando más de 7.000 euros mensuales.

El contrato como presentadora de la mujer del líder de Junts, cuyo programa de dos horas de duración se emite los fines de semana, no es público. Aunque el año pasado, a raíz de una pregunta de un diputado provincial de Vox, el organismo provincial reveló que la retribución que percibía Marcela Topor para presentar cada una de las entregas de 'The Weekly Mag', un programa en inglés, era de 1.772,73 euros. Teniendo en cuenta que se emiten cuatro programas al mes a través de La Xarxa, la cantidad que se embolsa mensualmente la esposa del prófugo, gracias al PSC, es de 7.090,92 euros.

Aunque el espacio tiene unas audiencias irrisorias de unos 12.000 espectadores, unas métricas que todas las televisiones tienen en cuenta para mantener o no un programa en su parrilla, Topor lleva ocho años recibiendo la confianza de los sucesivos gobiernos desde el año 2018, cuando la Diputación de Barcelona estaba presidida por Marc Castells, del mismo partido que Puigdemont.

Noticia Relacionada La foto de Illa y Puigdemont desata las alarmas en el PSOE Ainhoa Martínez Los socialistas se ponen en guardia ante próximos gestos que pueden hundirles en las elecciones

Tanto la exalcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, que presidió el ente entre 2019 y 2023, como la alcaldesa de Sant Boi y número dos del PSC de Illa, Lluïsa Moret, que lo preside desde entonces, le han ido renovando los contratos, en muchas ocasiones coincidiendo con momentos claves en la relación entre los socialistas y Junts, como es el caso de ahora tras la reunión entre ambos mandatarios en Bruselas, que se produjo a iniciativa del 'president' catalán tras un encuentro con Pedro Sánchez en La Mareta y en un momento muy complicado para las relaciones entre los dos partidos. Tal como revela hoy este periódico, Junts ha optado por pasar a una estrategia de presión del «no a todo».

El nuevo contrato

La confirmación de que Topor seguirá al frente de su programa a cambio de más de 7.000 euros mensuales, confirmada posteriormente por fuentes del ente provincial a ABC, se produjo el pasado 4 de septiembre, 48 horas después del encuentro entre Illa y Puigdemont en la sede de la Generalitat en Bruselas.

Ese día, el departamento de contratación de la Diputación de Barcelona, según reza en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, formalizó la adjudicación del alquiler del plató en el que se graba el programa de Topor, haciendo constar en el contrato el nombre del espacio que dirige la esposa de Puigdemont.

La resolución de adjudicación, que lleva el sello de la Xarxa Audiovisual Local SL, una sociedad mercantil de capital íntegramente pública que gestiona una televisión provincial que nutre de contenidos a las televisiones locales, tiene una duración de cuatro meses, por lo que Marcela Topor tiene asegurado el programa hasta finales del mes de diciembre.

El contrato negociado sin publicidad, por valor de 17.400 euros, recoge que se el organismo público pagará 1.100 euros por el alquiler durante cada jornada de grabación. Además se reserva una bolsa de horas extras, por valor de 2.000 euros, por si surge algún tipo de imprevisto o de forma excepcional se opta por la grabación de un programa especial.