Illa, a favor de que el Barça deje la Euroliga por los equipos israelís: «Los valores no deben de abandonarse nunca»

El presidente de la Generalitat también abre la puerta a retirar la ayudas económicas al Sónar

La resistencia de Robles retrasa el embargo de armas a Israel

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, en París, el 12 de este mes, celebrando la Diada
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, en París, el 12 de este mes, celebrando la Diada EFE
Daniel Tercero

Barcelona

La polémica sobre la presencia de empresas, deportistas, músicos o profesionales, en general, en el desarrollo de sus actividades vinculados a Israel, en España y fuera del país, no ha hecho más que empezar. Tras Eurovisión y la Vuelta, la política que exige ... adoptar decisiones comienza a extenderse a otros ámbitos. Así, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha sumado a las voces que reclaman a los clubes deportivos españoles que abandonen las competiciones en las que haya presencia de equipos de Israel y no ha descartado que la administración autonómica deje de apoyar económicamente el festival internacional Sónar que se celebra en Barcelona, ya que el accionista mayoritario del evento es un fondo israelí.

