Illa, a favor de que el Barça deje la Euroliga por los equipos israelís: «Los valores no deben de abandonarse nunca»

La polémica sobre la presencia de empresas, deportistas, músicos o profesionales, en general, en el desarrollo de sus actividades vinculados a Israel, en España y fuera del país, no ha hecho más que empezar. Tras Eurovisión y la Vuelta, la política que exige ... adoptar decisiones comienza a extenderse a otros ámbitos. Así, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha sumado a las voces que reclaman a los clubes deportivos españoles que abandonen las competiciones en las que haya presencia de equipos de Israel y no ha descartado que la administración autonómica deje de apoyar económicamente el festival internacional Sónar que se celebra en Barcelona, ya que el accionista mayoritario del evento es un fondo israelí.

Siguiendo la línea de lo que la corporación de RTVE ha aprobado, esta misma semana, en relación al concurso musical de Eurovisión y en la estela de lo defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, Illa ha dicho, en una entrevista para Onda Cero, que vería bien la salida del Barça de la Euroliga de baloncesto, ya que en la competición participan dos equipos de Israel, porque: «Los valores no deben de abandonarse nunca. Y la defensa de los derechos humanos tiene que estar por encima de todo». Las palabras de Illa respondían a una pregunta directa sobre si el Barça «debería retirarse de la competición si permanecen los equipos israelíes en la Euroliga».

El presidente de la Generalitat y uno de los hombres de la máxima confianza de Sánchez ha definido, sobre la actuación del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, que la situación que se vive en aquella zona del Mediterráneo es de un «genocidio» con imágenes «muy duras de niños, de mujeres, de ancianos» que es «difícil que no conmuevan». Y ha insistido en que: «Es difícil no conmoverse ante esto, esto pasa por delante de todo. Y los valores no deben de abandonarse nunca. Y la defensa de los derechos humanos tiene que estar por encima de todo».

Por lo tanto, y repreguntado por si estas palabras suponían que «sí» está de acuerdo en que el Barça debe abandonar la competición deportiva, empezando por no acudir al partido que tiene programado para el 30 de septiembre contra el Hapoel IBI Tel Aviv, ha dicho que «este es el criterio que yo creo que debe de aplicarse en todos y cada uno de las situaciones que podamos enfrentar». Y ha añadido que desea que la guerra en Gaza pare de inmediato, por lo que cree que «todos los resortes» que se puedan emplear para ello, deben utilizarse: «Las voces que se puedan, todos los foros en que se pueda hacer oír una voz que diga basta con esto, deben de hacerse oír».

Noticia Relacionada Felipe VI pide en Egipto «diálogo y reconciliación» en plena ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza Angie Calero

En esta línea y cuestionado sobre el festival Sónar, cuyo accionista mayoritario es de Israel, y si se debería dejar de apoyar o cancelar, el presidente autonómico no ha variado de posición. «Lo repito, lo mismo», ha señalado; para recordar que «hay muchos ciudadanos israelíes y empresas israelíes que se han desmarcado del gobierno de Netanyahu». Illa ha reiterado que la Generalitat no tiene relaciones con instituciones de aquel país, ha alineado al Govern con el Ejecutivo de Sánchez y ha insistido en que «los valores están por encima de todo, no voy a moverme de esta posición».