Fallece el exdelegado de Vocento en Cataluña Enric Canals

El exdelegado de Vocento (empresa editora de ABC) en Cataluña Enric Canals ha fallecido este sábado, según ha confirmado su familia a TV3. Nacido en Tiana (Barcelona) en 1952, Canals desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación catalanes y fue una ... de las figuras más influyentes en la historia de la televisión pública de la Generalitat de Cataluña a la que dirigió entre 1984 y 1989.

Licenciado en Periodismo, ejerció como guionista, productor y directivo. En TV3, fue primero jefe de programas y, posteriormente, director general durante cinco años, un periodo en que la televisión autonómica vivió un crecimiento y consolidación fundamental y una profunda transformación. En 1986 se inauguró la actual sede de Sant Joan Despí (Barcelona) y en 1988 nació el Canal 33.

Canals también trabajó en la prensa escrita, colaborando con 'El País', el 'Diari de Barcelona' y dirigiendo 'El Observador', periódico creado por el ámbito de CiU para contrarrestar el poder de 'La Vanguardia'. En el ámbito radiofónico, formó parte del equipo de Radio Barcelona, donde destacó por su capacidad de análisis y su compromiso con el rigor informativo.

En 1990 fundó la productora Mercuri SGP, especializada en documentales para televisión. Bajo su sello se realizaron títulos como 'Te'n recordes...?', 'Els dies que van canviar la nostra vida' y 'Un món en flames', todos para TV3. También fue miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), director general de Difusión de la Generalitat entre 1997 y 2001 y miembro del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión entre 2004 y 2008.

En 2013 recibió el Premio Godó de reportajes por su ensayo periodístico 'Pujol, Catalunya. El consell de guerra a Jordi Pujol', una investigación que posteriormente se adaptó al formato documental y se emitió en el programa 'Sense Ficció' de TV3. Dos años antes, en 2011 fue nombrado delegado de Vocento en Cataluña con el objetivo de mejorar el trabajo de coordinación de las empresas del grupo en la comunidad y ser su representante institucional.