Suscribete a
ABC Premium

Fallece el exdelegado de Vocento en Cataluña Enric Canals

Tenía 73 años y también había sido director general de TV3, entre 1984 y 1989, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional

Enric Canals, durante una intervención en TV3
Enric Canals, durante una intervención en TV3 ABC

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El exdelegado de Vocento (empresa editora de ABC) en Cataluña Enric Canals ha fallecido este sábado, según ha confirmado su familia a TV3. Nacido en Tiana (Barcelona) en 1952, Canals desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación catalanes y fue una ... de las figuras más influyentes en la historia de la televisión pública de la Generalitat de Cataluña a la que dirigió entre 1984 y 1989.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app