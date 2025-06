La comisión bilateral sobre financiación singular para Cataluña se reunirá el 14 de julio en Barcelona

La comisión bilateral Gobierno-Generalitat sobre la financiación singular para Cataluña se reunirá el próximo 14 de julio a las 12 horas en Barcelona, ha informado este sábado el Govern en un comunicado.

En los últimos días se han acelerado los trabajos entre el Govern y el Ejecutivo central, y se ha avanzado en puntos del acuerdo, han explicado fuentes de la Generalitat. Las mismas fuentes han apuntado que se ha puesto fecha a la bilateral porque se prevé avanzar hacia un acuerdo sobre financiación y la gestión tributaria.

La fecha de la reunión rebasa en dos semanas el calendario tope fijado entre la Generalitat y el Gobierno con Esquerra Republicana, que es el partido que impulsa la reforma, una de las condiciones impuestas por los republicanos para dar sus votos en la investidura de Salvador Illa.

Esta misma mañana, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha restado importancia a la demora en la convocatoria del encuentro, señalando que más que la fecha, lo importante es el contenido. «Si el PSOE, fruto de sus problemas internos, necesita unos días más, necesita unas semanas más, que se las coja», ha señalado el presidente de ERC en alusión a los escándalos de corrupción que acechan a sus socios.

Si la fecha no va a ser un problema, sí lo puede ser el hecho de que de las negociaciones no surja un acuerdo que satisfaga a los republicanos: si no cumplen, ERC dejará de prestar apoyo al Gobierno, ha subrayado Junqueras. «Si no hay acuerdo de financiación no habrá ningún otro gran acuerdo con ERC», ha zanjado el republicano en lo que se ha leído como una alusión clara a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Entre la amenaza y la mano tendida, desde Esquerra se reconoce que el pacto de financiación requiere «coraje» por parte del Ejecutivo.

Aunque fuentes políticas se niegan a avanzar hasta qué punto de la reunión del día 14 saldrá un acuerdo perfilado, al menos el encuentro tiene que sentar las líneas básicas de un pacto que desde Esquerra se define como equivalente al del cupo vasco, aunque incluyendo una cuota de solidaridad que éste no tiene. Por contra, desde el Gobierno se subraya que el acuerdo no va a ser equivalente al concierto foral, y que el mismo será extensivo al resto de Comunidades Autónomas.