La vuelta del puente provoca tres accidentes en hora y media en la A-62 a la altura de Tordesillas (Valladolid)

La Dirección General de Tráfico ha advertido este lunes por la tarde de retenciones de unos cinco kilómetros en la autovía A-62 a su paso por Tordesillas (Valladolid). En un lapso de hora y media, el fuerte tráfico de esta zona ha supuesto ... tres accidentes, con un joven herido y atendido por efectivos de emergencias.

Según la información de la DGT, consultada por Ep, a las 19.00 horas había 4,5 kilómetros de tráfico congestionado entre los puntos kilométricos 154 y 149,5, de la A-62 en sentido Valladolid. Las consecuencias lo antecedían y hacían ver que el atasco y las prisas por llegar a casa habían hecho ya estragos, con hasta tres accidentes en dicho tramo o cercanías, según el Servicio de Emergencias Castilla y León.

A las 16:56 horas se recibía el aviso del primero, una colisión de dos turismos, sin heridos, en el kilómetro 143. Poco después, a las 17:38 horas, se producía otra colisión de dos turismos, en el kilómetro 145, aunque tampoco provocó lesionados.

A las 18:21 horas se recibió el aviso de la colisión entre dos turismos y una furgoneta, en el kilómetro 150. Aunque inicialmente no hubo heridos, en este caso la Guardia Civil ha solicitado posteriormente asistencia para un varón de 21 años, consciente, pero que presentaba dolor de pecho y cuello. Una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl ha acudido a recogerle.