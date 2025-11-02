Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Feijóo y Mazón mantendrán una conversación «en las próximas horas» para abordar «las necesidades de la Comunidad Valenciana y el PP»

Un vallisoletano pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok

La Policía identifica personas titulares de las cuentas a las que se realizaban los ingresos

Varios detenidos en Ávila, Burgos y Salamanca de una red de venta ilegal de medicamentos por internet

Un vallisoletano pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
ABC

M. S.

Valladolid

Investigadores de la Policía Nacional de Valladolid identificaron a un total de ocho personas titulares de cuentas en las que se realizaron ingresos obtenidos mediante ciberestafas por las que un vallisoletano llegó a perder 9.780 euros.

La investigación se inició el pasado mes de ... abril, cuando este ciudadano vallisoletano presentó una denuncia en las dependencias de la Policía Nacional de la capital vallisoletana, en la que relataba cómo había sido captado en una red social con un anuncio que prometía ingresos económicos rápidos por dar 'likes' a determinados vídeos de TikTok.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app