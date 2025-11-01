La Guardia Civil de Palencia socorre a un anciano en silla de ruedas que entró por error en una autovía

La Guardia Civil de Palencia socorrió ayer a un anciano en silla de ruedas que entró por error en la A-610, en sentido Magaz de Pisuerga. Según detalla la propia Benemérita en su perfil de Instagram, fue en la tarde del viernes cuando ... les llegó un aviso alertando de la presencia de una persona en silla de ruedas circulando por la citada autovía.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local de Palencia, que resguardaron al vecino, que se encontraba «desorientado». Los agentes le dejaron una chaqueta para «resguardarse del frío» y señalizaron la zona hasta la llegada de un vehículo adaptado.

Al final el mal trago del anciano se quedó en un susto gracias a la rápida respuesta de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.