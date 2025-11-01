Suscribete a
ABC Premium

La Guardia Civil de Palencia socorre a un anciano en silla de ruedas que entró por error en una autovía

Los agentes hallaron al hombre «desorientado» en la A-610, en sentido Magaz de Pisuerga

Varios detenidos en Ávila, Burgos y Salamanca de una red de venta ilegal de medicamentos por internet

La Guardia Civil de Palencia socorre a un anciano en silla de ruedas que entró por error en una autovía
GUARDIA CIVIL

H. D.

Palencia

La Guardia Civil de Palencia socorrió ayer a un anciano en silla de ruedas que entró por error en la A-610, en sentido Magaz de Pisuerga. Según detalla la propia Benemérita en su perfil de Instagram, fue en la tarde del viernes cuando ... les llegó un aviso alertando de la presencia de una persona en silla de ruedas circulando por la citada autovía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app