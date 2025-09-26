El tren Alvia Madrid-Santander se queda parado en un pueblo de Valladolid sin luz y con las puertas cerradas

El tren Alvia Madrid-Santander, con 260 personas a bordo, se ha quedado parado a la altura de la localidad vallisoletana de Valdestillas completamente a oscuras y sin calefacción.

Al parecer la unidad se ha bloqueado cuando al hacer un cambio de vía no ha podido recuperar la marcha por falta de energía.

Los viajeros permanecen sin luz a la espera de que se pueda continuar con el viaje, aunque después de mucho tiempo han podido bajar al intercambiador de la estación para ir al baño

Las redes sociales han comenzado a llenarse de viajeros que aseguran llevar una hora en el interior del tren sin luz y sin poder salir. «Te hacen formar en Chamartín a la hora para que salga sistemáticamente tarde siempre 30 minutos y durante el viaje disfrutar de las múltiples averías. Hoy sin luz y encerrados en medio de la nada», dice un usuario.

Otro de los viajeros emplaza al ministro de Transportes, Óscar Puente, a que «ya que le queda cerca -en alusión a su condición de vallisoletano- sería un detalle pasarse a traernos unos sándwiches para la cena».

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han señalado que la situación «está en vías de solucionarse». Así, se va a tratar de remolcar el tren hasta la estación de Valladolid (a unos 25 kilómetros) y, una vez allí, se procederá al trasbordo de los usuarios a otro convoy.