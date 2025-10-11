Suscribete a
El tirón de lo ecológico multiplica casi por diez las hectáreas en veinte años

Castilla y León ha pasado de no llegar a las 15.000 a superar las 136.000, un 825% más

Las harinas ecológicas ya son un negocio con mucha miga

Cultivo de cereal ecológico
Cultivo de cereal ecológico ABC

D. C. L.

Valladolid

Por «convencimiento, filosofía y tener una agricultura y ganadería diferente» a la que entonces imperaba. Así se lanzaba una docena de «pioneros» hace ya casi dos decenios a la producción ecológica. Era 2006 cuando daban forma a Arae (Sociedad Cooperativa Productos Ecológicos) buscando también « ... dar salida a sus productos», entonces muy desconocidos y poco consumidos. Pero desde entonces, «ha evolucionado muchísimo», apunta Arturo Martín, gerente de esta agrupación cuyos números también dan muestra del tirón de lo ecológico. Ya son 90 socios, en general pequeños productores, que suman unas 10.000 hectáreas repartidas por la mayoría de las provincias de Castilla y León. Más de la mitad están en Zamora, donde dos años antes había comenzado a brotar otro germen ecológico que este fin de semana sopla las velas de sus 21 ediciones, Ecocultura. La Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos muestra también del auge de las verduras, hortalizas, cereales, mieles, bebidas, hierbas aromáticas y hasta cosméticos libres de químicos. En fresco o en conserva, porque la industria alrededor también está en auge.

