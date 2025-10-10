Suscribete a
ABC Premium

Javier Faúndez: «Hemos convertido entre todos a Zamora en un referente hispanoluso en producción ecológica»

El presidente de la Diputación de Zamora inaugura la XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos 'Ecocultura 2025'

'Zamora es calidad' conquista Madrid

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, inaugura la XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos «Ecocultura»
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, inaugura la XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos «Ecocultura» ICAL

ABC

Zamora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un centenar de expositores de España y Portugal participa desde hoy y hasta el próximo domingo, día 12 de octubre, en la XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos 'Ecocultura 2025', que se celebra en el recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app