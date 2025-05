La Seminci reconocerá la trayectoria de la fotógrafa Cristina García Rodero

Las películas 'Desconocidos' del británico Andrew Haigh; 'Sala de profesores', del alemán Ilker Çatak, y 'The Shadowless Tower', del chino Zhang Lu, completarán la selección de largometrajes a competición en la Sección Oficial de la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) que, además, programará los estrenos mundiales de otras dos producciones españolas.

Dentro de Sección Oficial, fuera de competición, el festival proyectará 'Cristina García Rodero: La mirada oculta', film de Carlota Nelson sobre la primera fotógrafa española en la Agencia Magnum que, además, irá acompañado de un homenaje del festival a la artista manchega.

El festival también incluirá en su programación la proyección especial de 'No, no quiero', de Belén Santos, primera película de no ficción producida por Vértigo Films, que critica la realidad de los matrimonios forzados en España.

El actor Paul Mescal y Andrew Scott protagonizarán la nueva película de Andrew Haigh, 'Desconocidos', que participa a concurso en la Sección Oficial, a la que el autor británico regresa tras presentar '45 Years' en la 60 edición y lograr el premio a la mejor actriz para Charlotte Rampling.

Respecto a 'Sala de Profesores', de Ilker Çatak, propuesta por Alemania para los Óscar, ha sido la película triunfadora de los premios del cine alemán -incluidas mejor película, dirección, actriz y guion-, además de recibir los premios CICAE y Europa Cinemas de la sección Panorama de la Berlinale.

'The Shadowless Tower', último título a concurso en Sección Oficial, hace referencia al templo budista de la Torre Blanca de Beijing, cuyo excéntrico diseño hace difícil ver su sombra.

El cineasta chino Zhang Lu (Mang zhong, Dooman River, Yanagawa), premiado en los festivales de Berlín y Cannes, usa esta metáfora para narrar esta historia humanista y tierna estrenada en la Berlinale.

Estrenos mundiales y homenaje

Fuera de concurso, la Sección Oficial ofrecerá el estreno mundial de 'Cristina García Rodeo: La mirada oculta', película donde la cineasta Carlota Nelson aborda la obra y figura de la artista visual manchega, primer fotógrafo español en formar parte de la Agencia Magnum, Premio Nacional de Fotografía y Medalla al Mérito en las Bellas Artes.

El filme acompaña a García Rodero por distintas fiestas populares en España y la India, así como sus exposiciones y trabajo diario, y plasma su particular forma de trabajar, que huye del tópico y lo exótico para buscar detrás de lo evidente.

Seminci entregará un premio especial a la Creación Artística a Cristina García Rodero, quien acudirá a Valladolid para asistir al estreno de la película, que Wanda Films produce y distribuye en España.

Seminci programa como proyección especial el estreno mundial de 'No, no quiero', segundo largometraje de la cineasta española Belén Santos ('Los dioses de verdad tienen huesos'), que documenta y denuncia la realidad de los matrimonios forzados en España a través de los testimonios de cuatro jóvenes mujeres obligadas a casarse con hombres a los que no conocían, por imposición familiar. Vertigo Films produce y distribuye este largometraje en España.