Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

San Andrés del Rabanedo (León) pedalea a favor de la investigación sobre la ELA

Medio centenar de asistentes se suman a la cita solidaria a favor de la investigación en esta enfermedad

Vespas y Lambrettas toman León como es tradición durante su Purple Weekend

Marcha ciclista popular en San Andrés del Rabanedo (León)
Marcha ciclista popular en San Andrés del Rabanedo (León) Ical

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

San Andrés del Rabanedo (León) ha celebrado este lunes la primera marcha ciclista popular a favor de la investigación de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de una iniciativa solidaria impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Villabalter Haga como Haga que ... ha contado con medio centenar de inscritos de todas las edades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app