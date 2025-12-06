Suscribete a
«La diplomacia humanitaria es clave, y más ahora que algunos países recortan en cooperación»

Cruz Roja desarrolla en Honduras uno de los diez microproyectos subvencionado por la Junta de Castilla y León

Proteger derechos y cooperar fuera como 'marca Castilla y León'

Feria de salud comunitaria de la Cruz Roja hondureña
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Cruz Roja está al mando de uno de los diez microproyectos ahora subvencionados: algo más de 41.000 euros respaldarán una iniciativa que aborda la salud integral de habitantes de Choloma, en Cortés. «Honduras es uno de los cuarenta países más violentos ... del mundo sin tener un conflicto abierto», apunta Lidia Ramos, técnico de Cooperación Internacional de la entidad, que indica que Cruz Roja española lleva más de 40 años colaborando con la hondureña, lo que les permite entender el suelo que pisan. En el departamento en el que se centra esta iniciativa, habla de un clima inseguro con muchas «personas en tránsito» en el que Choloma –en la que se asientan numerosas maquilas de producción de ropa– es «uno de los puntos más industrializados entre Puerto Cortés y San Pedro Sula», lo que la convierte en «lugar de interés» para el narcotráfico y grupos delictivos.

