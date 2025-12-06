«La diplomacia humanitaria es clave, y más ahora que algunos países recortan en cooperación»

Cruz Roja está al mando de uno de los diez microproyectos ahora subvencionados: algo más de 41.000 euros respaldarán una iniciativa que aborda la salud integral de habitantes de Choloma, en Cortés. «Honduras es uno de los cuarenta países más violentos ... del mundo sin tener un conflicto abierto», apunta Lidia Ramos, técnico de Cooperación Internacional de la entidad, que indica que Cruz Roja española lleva más de 40 años colaborando con la hondureña, lo que les permite entender el suelo que pisan. En el departamento en el que se centra esta iniciativa, habla de un clima inseguro con muchas «personas en tránsito» en el que Choloma –en la que se asientan numerosas maquilas de producción de ropa– es «uno de los puntos más industrializados entre Puerto Cortés y San Pedro Sula», lo que la convierte en «lugar de interés» para el narcotráfico y grupos delictivos.

Este contexto provoca «muchas fronteras invisibles», desarrolla, para asegurar que aunque se viva a una manzana de un centro de salud no siempre se considera «lugar seguro» y la población «no acude o acude pero no expone su problema abiertamente por miedo». Por ello, lo que Cruz Roja pretende en Choloma pasa por complementar los servicios sanitarios hondureños y «reforzar» lo existente con particular atención a casos de violencia de género o sexual (salud afectiva, colectivo LGTBI+...)

La experta también apunta a una especial necesidad de asistir a las mujeres, ya que la «desigualdad de género estructural dificulta mucho identificarla y combatirla». Recuerda que Honduras encabeza la lista de países con mayor tasa de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe, algo que conectan con «mujeres y niñas que han sufrido violencia comunitaria, en la escuela o intrafamiliar».

Ramos realza por ello la importancia de iniciativas como esta, que conquistan derechos allá donde las diferencias son abismales: «Proteger es clave para salvar vidas», incide. «Trabajamos mucho la diplomacia humanitaria para que se entienda lo que hacemos, y más ahora que algunos países recortan ayudas y cierran agencias», afirma, y hace un último apunte agradecido. «La población de Castilla y León es solidaria y lo cierto es que, aunque nosotros pensemos que cuanto más, mejor, la Junta tiene una estrategia clara y potente en cooperación».