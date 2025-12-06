Suscribete a
Vespas y Lambrettas toman León como es tradición durante su Purple Weekend

La 'Scooter Run' es una de las actividades complementarias habituales del festival musical

Aficionados en la 'Scooter Run' de León
La tradicional 'Scooter Run' organizada con motivo del festival musical Purple Weekend de León ha vuelto a reunir este sábado 6 de diciembre, un año más, a un grupo de aficionados en moto.

El grupo ha recorrido las calles del centro de la ... ciudad en sus Vespas y Lambrettas y ha logrado así ofrecer una de las imágenes que identifican la cita, que este año alcanza su edición número 36.

