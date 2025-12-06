Vespas y Lambrettas toman León como es tradición durante su Purple Weekend

La tradicional 'Scooter Run' organizada con motivo del festival musical Purple Weekend de León ha vuelto a reunir este sábado 6 de diciembre, un año más, a un grupo de aficionados en moto.

El grupo ha recorrido las calles del centro de la ... ciudad en sus Vespas y Lambrettas y ha logrado así ofrecer una de las imágenes que identifican la cita, que este año alcanza su edición número 36.

Las motocicletas han vuelto a ofrecer una de las imágenes más coloridas del festival 'nod' que acoge el recinto Espacio Vías y que completa la oferta de actuaciones musicales de destacadas formaciones con actividades culturales y de ocio como exposiciones, mercadillo 'vintage', feria del disco y un día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebra el lunes 8 de diciembre.

