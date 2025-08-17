Desciende a nivel uno el fuego de Molezuelas de la Carballeda, que calcinó en torno a 31.500 hectáreas en León y Zamora

Palacios de Jamuz, uno de los municipios leoneses afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

El incendio declarado hace una semana en el término municipal de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, que saltó a la provincia de León y quemó entre ambos territorios una superficie aproximada de 31.500 hectáreas, ha sido rebajado esta madrugada su intensidad al nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

La decisión fue tomada por el Puesto de Mando de La Bañeza tras mantenerse el incendio ya sin llama y no sufrir reproducciones durante las dos últimas jornadas en territorio zamorano, aunque sí varias frecuentes en la zona leonesa, todas dentro del perímetro, por lo que continúa como un incendio activo aunque ya en nivel uno.

La situación en el resto de Castilla y León se mantiene en parámetros similares a los de la noche del sábado. La Comunidad cuenta a primera hora de la mañana de este domingo con 25 incendios activos, de los que una decena se sitúan en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial. La mayoría de ellos se encuentran en la provincia de León.

En Zamora el que más preocupa actualmente es el de Porto. el que «mayor actividad» está teniendo en esta provincia, si bien el pueblo en la actualidad «está seguro». Así lo aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, el jefe de jornada en el operativo de extinción de incendios en Zamora, Manuel Moreno, que valoró además que el equipo de la Junta está contando con el apoyo de otras administraciones para seguir trabajando en los cortafuegos que aseguren el perímetro y la seguridad de la localidad ante la «posible amenaza» en una jornada que «no va a ser fácil», dado que la meteorología prevista «dificultará las actuaciones», informa Ical.