Los dos aviones italianos se suman a la lucha contra el incendio en el entorno de Picos de Europa

Isabel Jimeno

Los dos aviones aviones aviones cisterna Canadair italianos llegados a España este sábado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil se han sumado ya este domingo a las labores de lucha contra los incendios en Castilla y León. En concreto, la primera misión desde el aire para estas aeronaves con capacidad de transportar hasta 5.500 litros de agua y que aterrizaron en la Base de Matacán (Salamanca) se centra en la provincia de León. En concreto en el incendio declarado el pasado 13 de agosto en Barniedo de la Reina, en el entorno del parque natural de Picos de Europa.

Es uno de los siete que están en IGR (Índice de Gravedad de Riesgo) 2 en la provincia de León, la que más tiene activos con mayor peligrosidad dentro de Castilla y León, donde al mediodía de este domingo había una decena en ese nivel y cerca de treinta todavía sin controlar.

Unos incendios que en la provincia de León tienen evacuadas a una treintena de localidades y más de 1.500 personas fuera de sus casas debido a la proximidad de las llamas y las densas humaredas que están provocando. Entre los últimos obligados a salir de sus domicilios, los vecinos vecinos de Castropete, por el incendio de Gestoso, en el municipio berciano de Oencia. Además, hay casi un centenar de tres pueblos confinados.

El viento previsto es una de las principales dificultades que se esperan de cara a poder controlar los incendios. Entre los incendios que preocupan especialmente, el de Yeres y Llamas de la Cabrera, que aunque siguen separados por un valle, ya se consideran uno. Es la evolución del segundo en dirección a la Maragatería lo que «preocupa» al dispositivo de extinción, que también hace frente a los de Fasgar, Anllares del Sil, Paradiña y Canalejas, también en elevado nivel de riesgo.

