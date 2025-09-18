Feijóo intenta romper el relato de Sánchez y da un paso más al hablar de «masacre» en Gaza

El PP está convencido de que el Gobierno ha decidido instrumentalizar la crisis humanitaria en Gaza para evitar los debates domésticos que evidencian su debilidad –los casos de corrupción que le rodean– y recuperar, sobre todo, el pulso político en el único frente ... en el que Pedro Sánchez se siente cómodo. «Quiere que solo hablemos de política internacional y, especialmente, de Oriente Próximo», reprochan en Génova. Y a pesar de rechazar ese marco, la sensación en muchos cuadros del partido, también en la dirección nacional, es que hacía falta fijar una posición clara romper el relato impuesto por el presidente: quien no asuma el «genocidio» en la Franja –un término que Sánchez empleó hace apenas unos días– está dando respaldo implícitamente a los planes de Benjamin Netanyahu.

Por eso Alberto Núñez Feijóo decidió dar un paso más este miércoles durante la sesión de control al Gobierno, al exigir por primera vez en sede parlamentaria «el cese de la masacre de civiles en Gaza», repitiendo también que «los civiles palestinos no son terroristas». El objetivo era desactivar el debate semántico que el Ejecutivo persigue estos días y que incluso el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido aparcar. Al mismo tiempo, el líder del PP trató de arrinconar a Sánchez con la otra idea que sostiene su partido y que apunta a la «irresponsabilidad» de dar alas al antisemitismo: «Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado».

El PP sabe que un amplio porcentaje de la ciudadanía –Sánchez citó un estudio del Elcano que habla de un 81 por ciento– es muy crítico con Netanyahu y está incómodo con las imágenes diarias de la matanza. Pero en Génova también están convencidos de que la «utilización» que está haciendo Sánchez y el intento de patrimonializar «otro no a la guerra» ha quedado patente. Los socios parlamentarios habituales del Gobierno, en la izquierda y en el independentismo, también aprecian esa instrumentalización de la crisis, que quedó en evidencia con el anuncio precipitado de un embargo de armas a Israel que muy difícilmente se materializará.

En Génova ha habido debate y una reflexión de fondo acerca de esta cuestión. Los dirigentes consultados por este diario defienden que su postura es «la mayoritaria» en la ciudadanía española: el rechazo absoluto a una masacre que empezó como respuesta al terrorismo de Hamás –y a la amenaza que Israel tiene también de forma permanente sobre sus espaldas– y, por otro lado, insistir en que no puede haber un señalamiento hacia los israelíes que en el PP creen que Sánchez ha olvidado por completo. «En el fondo Sánchez está condenando a todo el pueblo de Israel. Y esto es un error de primer orden», insisten fuentes del partido.

Las distintas sensibilidades que conviven en el PP acerca del conflicto, con toda seguridad el más complejo de la geopolítica actual, también se han abierto camino en los últimos días. En el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso abandera la posición más cercana a Israel y José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la capital, ha negado directamente que se pueda hablar de genocidio. Feijóo tiene una visión distinta como quedó claro en el Congreso y en su entorno más cercano reconocen que no se hará responsable de las opiniones de los líderes madrileños. Pero todos los sectores de la formación coinciden en que hace falta «desenmascarar» las intenciones políticas con las que, a su juicio, Sánchez está agitando el debate.

Los disturbios en la etapa final de la Vuelta el domingo son el ejemplo clave para el PP. Y también ponen en duda cómo terminará la ofensiva de plantear que España salga de todas las competiciones deportivas después del movimiento de Eurovisión, porque –insisten dirigentes conservadores– «se abre la puerta a algo interminable» y que puede no contar con el respaldo social por mucha repulsa que la ciudadanía sienta sobre lo que ocurre en Gaza.

El contexto europeo también influye mucho. Feijóo cree que la vía tendría que haber sido una posición común europea o, como mínimo, que Sánchez no hubiera ido por libre en asuntos delicados como el embargo de las armas que afectan a la seguridad nacional y a la del continente. El líder del PP sabe lo complicado que es llegar a un acuerdo entre todos los países, especialmente algunos como Alemania por su propia historia reciente. La propuesta de la Comisión Europea para la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel era inimaginable hasta hace muy poco tiempo. Y que Ursula von der Leyen, también alemana, haya decidido abanderarla también supone un punto de inflexión. Su cambio de tono en el debate sobre el estado de la UE de la semana pasada, de hecho, fue muy bien recibido por los grupos de izquierdas.

Choca, eso sí, con la postura del canciller Friedrich Merz, que hoy se verá por primera vez con Sánchez en el Palacio de la Moncloa. El dirigente alemán dejó una imagen este lunes –luchando contra sus propias lágrimas al condenar el Holocausto nazi durante la restauración de una sinagoga en la ciudad de Múnich– que ilustra muy bien las diferencias inevitables en Europa.

En España Vox se ha quedado solo en una firme defensa a Netanyahu, con el que su partido mantiene interlocución directa. Esa posición, confirman fuentes del partido, «no va a cambiar» incluso si hay penalización electoral.