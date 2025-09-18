Suscribete a
Feijóo intenta romper el relato de Sánchez y da un paso más al hablar de «masacre» en Gaza

El PP está convencido de que la postura de rechazo a Netanyahu y al mismo tiempo al «señalamiento de los israelíes» es la mayoritaria

Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control
Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control JAIME GARCÍA

Paloma Esteban y Juan Casillas Bayo

El PP está convencido de que el Gobierno ha decidido instrumentalizar la crisis humanitaria en Gaza para evitar los debates domésticos que evidencian su debilidad –los casos de corrupción que le rodean– y recuperar, sobre todo, el pulso político en el único frente ... en el que Pedro Sánchez se siente cómodo. «Quiere que solo hablemos de política internacional y, especialmente, de Oriente Próximo», reprochan en Génova. Y a pesar de rechazar ese marco, la sensación en muchos cuadros del partido, también en la dirección nacional, es que hacía falta fijar una posición clara romper el relato impuesto por el presidente: quien no asuma el «genocidio» en la Franja –un término que Sánchez empleó hace apenas unos días– está dando respaldo implícitamente a los planes de Benjamin Netanyahu.

