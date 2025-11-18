Suscribete a
ABC Premium

Muere el conductor de un turismo tras chocar contra una furgoneta en Fuentesaúco (Zamora)

El accidente, registrado en la carretera CL-605, dejó otros dos heridos

Fallece una joven en un accidente de tráfico en la N-122 a la altura de Ceadea (Zamora)

Muere el conductor de un turismo tras chocar contra una furgoneta en Fuentesaúco (Zamora)
jcyl

ABC

Zamora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de unos 60 años ha fallecido a última hora de esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico consistente en el choque del turismo que conducía con una furgoneta en el kilómetro 131 de la carretera CL-605, en la ... rotonda de acceso a la localidad zamorana de Fuentesaúco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app