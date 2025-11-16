Una escultura de bronce en el centro de Valladolid recordará a las víctimas de accidentes de tráfico

Valladolid ha rendido este domingo homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico en su día mundial, que se conmemora cada año el tercer domingo de noviembre. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha sido el encargado de inaugurar con este motivo ... una escultura creada por la artista Rosa Serra Puigvert en la Plaza de Portugalete en homenaje a las víctimas de siniestros viales, con el que el municipio evocará de forma permanente su recuerdo. Se trata de una obra que «simboliza el compromiso municipal con la memoria y la seguridad vial», en palabras del regidor.

La obra, de más de dos metros de altura y situada sobre un pedestal de acero corten, representa dos figuras que se apoyan mutuamente sosteniendo un volante, una imagen que expresa tanto la fragilidad como la responsabilidad compartida en la vía.

Para el alcalde «este monumento es un abrazo colectivo: un espacio para la memoria, la reflexión y el acompañamiento a todas las familias que han sufrido la tragedia de un siniestro vial; Valladolid nunca olvidará a sus víctimas». De esta forma, el Ayuntamiento cumple el compromiso adquirido en su programa de Gobierno y en la Mesa Municipal por la Seguridad Vial de dotar a la ciudad de un lugar estable de homenaje y sensibilización.

La jornada, organizada por la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal de Castilla y León (Aeslema), la Fundación de Ayuda a Víctimas de Accidentes (Avata), la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV) y la Asociación de Motoclubes de Valladolid, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y con la presencia de autoridades, familiares de víctimas, colectivos ciudadanos, cuerpos de seguridad y emergencias.

La cita ha comenzado en torno a las 10.30 horas con una ruta solidaria de motoristas y ciclistas, a la que le ha seguido la ceremonia institucional, la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio y la tradicional ofrenda floral en memoria de las víctimas.

El acto incluyó también un reconocimiento especial 'Más allá del deber' a profesionales que han destacado por su dedicación y compromiso en la atención a las víctimas y en la mejora de la seguridad vial en la ciudad, como el teniente coronel del Jeapre, Ángel Tomé Carrillo, y dos miembros del equipo de Atestados de la Policía Local por su destacada labor en favor de la seguridad vial y la atención a las víctimas, José Manuel Castañeda y Alberto García Hernández.