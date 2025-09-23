Así fue la divertida despedida de soltera de Stella del Carmen

La cuenta atrás ya está en marcha. Tras darse a conocer la fecha de la boda, que se realizará el próximo 18 de octubre, Stella del Carmen Banderas celebró el pasado fin de semana su despedida de soltera. Así lo compartió la propia hija de Antonio Banderas en sus redes sociales.

Lejos de los grandes focos y en un ambiente íntimo, la celebración tuvo lugar en una casa privada, decorada al detalle para la ocasión. Los globos rosas colgando del techo, una tarta personalizada en forma de corazón con la inscripción 'Miss & Mrs' y un photocall improvisado dieron forma a un plan que combinó emoción y diversión.

El círculo más cercano de amigas de Stella fue el gran protagonista de la noche, pero también hubo una presencia muy especial: su madre, Melanie Griffith. La actriz no quiso perderse la fiesta y, como ella misma ha dejado entrever en varias ocasiones, está siendo uno de los pilares fundamentales en estos preparativos.

La velada estuvo marcada por los juegos clásicos de cualquier despedida de soltera, y no faltó un momento cómplice y espontáneo cuando la propia Stella se animó a colocarse una peluca rosa, provocando carcajadas entre sus íntimas. Ese guiño dejó clara la complicidad que la novia mantiene con su grupo más cercano y el tono relajado que impregnó toda la noche.

Uno de los detalles más comentados fue la presencia de su prometido, Alex Gruszynski. Aunque lo habitual es que los novios celebren por separado, Stella optó por compartir la última parte de su despedida con él. La pareja se marchó junta del lugar, y él le entregó un ramo de flores que ella no dudó en mostrar con una gran sonrisa, una instantánea que transmitió la felicidad que atraviesa en esta etapa previa a la boda.

Con esta celebración, Stella del Carmen marca el inicio de la recta final hacia el enlace. Una boda que, según adelantó 'Tribuna de Valladolid', tendrá lugar en la Abadía Retuerta, un enclave histórico convertido en resort de lujo, rodeado de la máxima discreción y un estricto dispositivo de seguridad para garantizar la intimidad de los casi 260 invitados previstos.

La despedida ha sido, sin duda, el primer capítulo de unas semanas cargadas de emociones para la hija menor de Antonio Banderas, que se prepara para protagonizar uno de los enlaces más esperados del otoño.